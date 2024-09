Arianna Meloni attacca su Lollobrigida e il caso Boccia e Sangiuliano: l'affondo della sorella della premier

Arianna Meloni non ha assolutamente intenzione di giocare in difesa. Infatti, riapparsa in pubblico alla festa regionale di Fdi al Lido degli Estensi, va all’attacco. E lo fa in modo irruento, a tratti durissimo. Replica a quelle che reputa malignità a proposito del suo presunto interventismo sulle nomine in Rai, risponde con piglio deciso alle indiscrezioni che vogliono il suo ex compagno, Francesco Lollobrigida, fuori dal cerchio magico della premier, e liquida rapidamente l’affaire Boccia-Sangiuliano.

Arianna Meloni attacca: “Non molliamo, se ne facciano una ragione”

“Vorrei essere più rilassata, il momento è un po’ teso. Ma noi non molliamo, se ne facciano una ragione”, ha esordito la sorella della presidente del Consiglio.

“È stata un’estate curiosa. Mi ritrovo sempre in mezzo con narrazioni totalmente inventate ad arte”, ha aggiunto. E ancora: “Qual è il gioco? Hanno provato ad attaccare Giorgia Meloni in tutti i modi, ma non ci sono riusciti. Allora sono passati a tutte le persone che le stanno più vicino. Prima Giambruno, poi Arianna, poi il cane, il gatto…”.

Secondo Arianna c’è stato “un atteggiamento decisamente esagerato, con una morbosità curiosa”. Ora in casa FdI si guarda alle elezioni in Emilia-Romagna, dove a metà novembre si voterà per le Regionali.

Alla Festa di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni ha lanciato anche la candidatura civica della professoressa Elena Ugolini. L’idea di proporre l’insegnante è riuscire a rastrellare i voti dei moderati indecisi. Poi la Meloni, rispondendo alle domande del giornalista Pietro Senaldi, ha parlato dell’ex compagno Lollobrigida.

Le dichiarazioni sull’ex compagno Francesco Lollobrigida

“Anche questa curiosa storia di Lollobrigida. Pure su questo se ne facciano una ragione – si sfoga la sorella della premier -. Lollobrigida fa il ministro perché è bravo. Non c’è nessuna questione di familismo. È bravo e competente”.

Di recente si è mormorato che Lollobrigida sarebbe stato allontanato dal cerchio magico di Giorgia Meloni. Cosa c’è di vero? “Non è cambiato niente… Dicono che adesso Francesco è ai margini, che lo cacceranno dal governo… Ma siamo seri!”, ha chiosato Arianna.

Altra puntualizzazione a muso duro: “Noi non siamo ricattabili. Perché siamo qui solo grazie agli italiani. Non abbiamo mai fatto inciuci e non ci siamo mai venduti”.

Gli elogi a Giorgia Meloni e la difesa di Sangiuliano dopo il caso Boccia

Non sono mancate le lodi per la sorella. Per Arianna “ai vertici internazionali ha dimostrato credibilità, studia e parla quasi tutte le lingue: ma voi lo avete mai visto un presidente del Consiglio così?”.

Su Sangiuliano taglia corto: “La vicenda è chiusa. Se ne è parlato fin troppo. È una vicenda dolorosa. Sangiuliano è stato un bravo ministro, onesto e preparato. Si è dimesso perché si è voluto dimettere per una faccenda del tutto personale, di gossip, montata dalla stampa in maniera eccessiva“.