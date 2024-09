Piantedosi difende Sangiuliano sul caso Boccia: l'ipotesi dell'imboscata all'ex ministro della Cultura

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Gennaro Sangiuliano? “Vittima di un’imboscata”. Questa l’opinione del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che intervenendo durante la conferenza programmatica campana di Fratelli d’Italia ad Avellino ha detto la sua a proposito del caso Maria Rosaria Boccia e delle vicende che hanno riguardato l’ex membro del governo e l’ex collaboratrice di Pompei.

Le parole di Matteo P iantedosi su Sangiuliano e il caso Maria Rosaria Boccia

“È stato un ministro di grande valore”, ha detto Piantedosi in riferimento a Sangiuliano nel corso dell’evento intitolato “L’Italia è cambiata, cambiamo la Campania” ad Avellino.

“Oggi – ha aggiunto – libero da responsabilità di governo, avrà maggiori possibilità di difendere il suo operato e la sua moralità”.

Fonte foto: ANSA Matteo Piantedosi in occasione della terza giornata del 50° Forum Ambrosetti a Cernobbio

“Qualcuno di diverso da questo governo, se ci fosse, non farebbe meglio di noi” ha concluso quindi il ministro degli Interni.

La candidatura alle prossime regionali in Campania

Prima dell’evento, in occasione di una conferenza stampa in prefettura per una riunione del comitato per l’ordine pubblico in vista del G7 a Irpinia (che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre), Piantedosi aveva escluso la possibilità di una candidatura alle prossime regionali in Campania. Lo riporta Repubblica.

“Ad ognuno il suo: credo che il centrodestra abbia e possa avere l’opportunità di valorizzare altre risorse da candidare alla presidenza della Regione Campania”, ha spiegato il membro dell’esecutivo, che aveva già espresso il suo endorsement nei confronti di Fulvio Martusciello (FI).

“Come ho detto più volte – prosegue – non credo sia qualcosa che faccia parte della mia storia personale, professionale e istituzionale”.

Il ritorno di Gennaro Sangiuliano in Rai

Nel frattempo, dopo le dimissioni che hanno fatto seguito alle polemiche sulla quasi nomina a consigliera del ministero della Cultura di Maria Rosaria Boccia, i viaggi e le spese, Gennaro Sangiuliano è rimasto senza incarico.

Ora il giornalista punta al rientro in Rai, dove è stato direttore del Tg2 fino alla nomina a ministro nell’ottobre 2022.

Come riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di martedì 10 settembre l’ex ministro della Cultura avrebbe incontrato i vertici di Viale Mazzini per discutere del suo rintegro nella tv di Stato.