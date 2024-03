Apple accusata di aver violato leggi antitrust negli Usa: come e perché potrebbero cambiare i suoi prodotti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo anni di controlli e indagini, gli Usa hanno infinte fatto causa a Apple per la violazione delle norme Antitrust. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’azienda avrebbe infranto le leggi impedendo ad altre società di offrire applicazioni in concorrenza con i prodotti Apple.

La causa degli Usa contro Apple

Nella giornata di oggi – giovedì 21 marzo 2024 –il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America e 16 procuratori generali statali hanno intentato una causa contro il colosso tecnologico Apple.

Secondo il governo americano, l’azienda di Cupertino avrebbe violato le leggi in materia di Antitrust, mantenendo illegalmente un monopolio sugli smartphone, impedendo alla concorrenza di offrire applicazioni in sostituzione di quelli nativi degli iPhone.

Il post con il quale il Dipartimenti di Giustizia degli Usa ha annunciato la causa per violazione delle norme Antitrust contro Apple

Stando alle motivazioni presentate dai procuratori generali, le politiche di Apple avrebbero danneggiato i consumatori e le piccole aziende che competono con alcuni dei loro servizi. La causa è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti del New Jersey.

La violazione delle norme Antitrust

Il Dipartimento di Giustizia ha di recente assunto un approccio definito “aggressivo” rispetto alla legge federale Antitrust, e lo stesso presidente Biden ha chiesto al Dipartimento e alla Federal Trade Commission di applicare rigorosamente le norme.

Apple è difatti l’ultima nella lista delle aziende che hanno ricevuto simili denunce, nate dal presupposto che “i consumatori non dovrebbero essere costretti a pagare prezzi più alti perché le aziende infrangono la legge”, come detto dal procuratore generale Merrick Garland in una conferenza stampa.

Come riportato dalla CNN, secondo il procuratore “Apple ha mantenuto il potere monopolistico nel mercato degli smartphone non semplicemente restando al passo con la concorrenza nel merito, ma violando la legge antitrust federale”.

Cosa rischia Apple

La prima conseguenza della causa intentata dagli Usa si è avuta in Borsa, con il titolo Apple che ha perso il 2,2% a Wall Street. Ma se il governo americano dovesse vincere la causa, l’azienda si troverebbe di fronte l’obbligo di applicare una serie di modifiche ai propri prodotti.

In primis, Apple potrebbe finire con il dover consentire l’installazione di prodotti e servizi di società esterne. Oppure, si ritroverebbe a dover migliorare la condivisione di file multimediali con gli utenti Android, che al momento hanno un sistema di trasferimento di qualità inferiore rispetto a quello che avviene ad esempio tra due iPhone.

Apple, che ha già avuto problemi con l’Antitrust in Europa, ha però fatto sapere in una nota di essere convinti che la causa “minaccia ciò che siamo e i principi che contraddistinguono i prodotti Apple in mercati fortemente competitivi. Se la causa andasse a buon fine, ostacolerebbe la nostra capacità di creare il tipo di tecnologia che le persone si aspettano da Apple”.