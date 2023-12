Anziano massacrato di botte in pieno centro a Firenze, rintracciato l'aggressore: è un giovane di 29 anni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Identificato e denunciato l’uomo che mercoledì scorso, in pieno giorno, ha massacrato a Firenze un anziano di 70 anni con pugni e calci. La tragica vicenda si è consumata in via de’ Bentaccordi, zona Santa Croce.

Firenze, il movente della brutale aggressione all’anziano

L’aggressore è un 29enne italiano ed è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Firenze che lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe picchiato il pensionato dopo che i loro cani hanno avuto una lite.

Il 29enne si è scagliato sul 70enne mercoledì scorso, intorno alle ore 13. Un’aggressione perpetrata in pieno centro storico e seguita a quella avvenuta circa due mesi fa ai danni di Gianpaolo Matteuzzi.

Il pestaggio ripreso da una telecamera

Dalle immagini, riprese dal video di una telecamera, si vede la violenza contro l’anziano che subito dopo è stato trasportato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova dove i medici lo hanno curato e gli hanno diagnosticato 21 giorni di prognosi.

Sempre da quanto emerso dalle immagini della telecamera, l’anziano, durante il pestaggio, si trovava in via de’ Bentaccordi e stava camminando in direzione Santa Croce.

A un certo punto è sbucato il 29enne che lo ha aggredito brutalmente: il pensionato ha anche provato a fuggire, ma il giovane lo ha inseguito e, dopo averlo raggiunto, lo ha scagliato contro il muro.

Ha poi iniziato a percuoterlo con calci e pugni, sia al corpo sia alla testa.

La vittima, grazie alle grida di dolore emesse durante l’agguato, è riuscito ad attirare l’attenzione di alcuni passanti che, nel vederlo sofferente, hanno subito chiamato il 118.

Fonte foto: ANSA

Nel frattempo il ragazzo autore dell’aggressione si è dato alla fuga. I carabinieri giunti sul posto hanno immediatamente avviato le indagini. riuscendo a scovare il 29enne in un secondo momento.