91enne aggredito e preso a pugni per strada a Firenze sotto gli occhi dei passanti, ma nessuno lo aiuta

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo grave episodio di criminalità, in pieno giorno e per strada in una città affollata come Firenze. La sfortunata vittima è il 91enne ex campione italiano di staffetta Gianpaolo Matteuzzi, al quale è stato rubato l’orologio tra l’indifferenza dei passanti. La storia ha un lieto fine, ma resta un profondo rammarico.

Aggredito, preso a pugni e derubato in centro a Firenze

Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, che ha condiviso il filmato dell’aggressione, tutto è successo venerdì 6 ottobre attorno alle 17 nei pressi di via degli Orti Oricellari, a due passi dalla stazione e dal centro storico di Firenze.

Il 91enne Matteuzzi, ex velocista che si è laureato campione italiano nella 4×100 nel 1954 proprio nella sua città, stava camminando per strada quando è stato preso alle spalle da uno sconosciuto, spinto e quindi preso a schiaffi e pugni.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuta l’aggressione al 91enne di Firenze

L’uomo ha reagito assestando alcuni colpi con la busta che portava con sé, poi i due sono caduti sul marciapiede. A quel punto l’aggressore gli ha strappato dal polso l’orologio d’oro che per lui ha un alto valore sentimentale. Si allontana camminando e solo raggiunta via della Scala ha iniziato a correre.

Nessuno ha aiutato Matteuzzi durante la rapina

La cosa che lascia particolarmente sgomenti, è che secondo il racconto dell’uomo al quotidiano nessuno lo avrebbe aiutato durante la rapina in pieno giorno. C’era gente per strada, ha denunciato, e lui stesso ha chiesto più volte aiuto – ma inutilmente.

“Mi ha preso l’orologio, fermatelo” ha gridato, ma niente da fare. Viene riportato che una coppia guardato con stupore la scena per poi proseguire la passeggiata, così come ha fatto un ragazzo col trolley e una ragazza che stava parlando al telefono.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un hotel e il cuoco di un ristorante ha poi chiamato il 112. L’albergatore ha consegnato il video al 91enne fiorentino, che subito dopo si è recato a sporgere denuncia.

Lieto fine per l’orologio, ma resta l’amarezza

La vicenda capitata a Gianpaolo Matteuzzi ha avuto un lieto fine: la mattina del 10 ottobre la Questura lo ha convocato per fargli sapere che l’orologio è stato ritrovato dopo tre giorni di indagine. A quanto pare era finito ad Arezzo.

La refurtiva è stata quindi recuperata, ma l’amarezza per il 91enne picchiato per strada resta comunque tanta: “C’è qualcosa che mi turba – ha raccontato al giornale – non riesco a rassegnarmi all’idea che Firenze sia cambiata“. Ciò che lo ha colpito in negativo, è “l’indifferenza della gente. Rivedo la scena dell’altro giorno come fosse un film. Nessuno è intervenuto”.