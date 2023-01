Pisa, anziano picchiato per strada finisce in coma: arrestato l'aggressore

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 74 anni a Pisa è stato pestato a sangue da uno sconosciuto finendo in coma. L’aggressore sarebbe un 24enne con problemi psichiatrici che è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime. Secondo quanto riporta Adnkronos, il giovane avrebbe colpito senza avviso l’anziano incrociato per strada, continuando a infierire su di lui con diversi calci sul capo.

L’aggressione

Il violento pestaggio ai danni dell’anziano è avvenuto intorno alle 15 a Pisa, in via Bovio. Il 24enne, un toscano originario della provincia con disturbi psichiatrici, era in attesa insieme al padre in uno studio medico della zona per essere visitato.

Ad un certo punto il papà si sarebbe allontanato per un bisogno fisiologico perdendo di vista il figlio che è sceso per strada, dove ha incontrato il 74enne al quale in modo del tutto inaspettato ha sferrato un pugno.

Mandato a terra l’anziano ha poi continuato ad accanirsi su di lui con una serie di calci in testa che gli hanno provocato delle severe lesioni.

I soccorsi

In aiuto della vittima, cercando di allontanare l’aggressore, è accorso un 36enne residente in zona a sua volta però picchiato con violenza, tanto da rimediare diverse ecchimosi e la rottura di alcuni denti.

L’uomo ha poi seguito a distanza il 24enne che nel frattempo aveva provato la fuga sentendo le sirene delle volanti della polizia in arrivo.

Gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile della Questura arrivati sul posto sono riusciti a bloccare il giovane in una traversina dopo aver chiuso la zona, chiedendo nel frattempo l’immediato intervento del 118 per soccorrere l’anziano.

Trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello, il 74enne si trova ricoverato in coma e con prognosi riservata.

Fonte foto: ANSA La zona dove è avvenuta la violenta aggressione ai danni dell’anziano

L’arresto

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 24enne è stato arrestato per i reati di tentato omicidio sull’anziano e di lesioni personali gravissime e permanenti ai danni del 36enne, ed è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell’ospedale, dove si trova piantonato dalla polizia, in attesa delle ulteriori determinazioni della autorità giudiziaria.