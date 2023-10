Anziana picchiata e violentata nell'androne a Sesto San Giovanni per un'ora: abusi riprese dalle telecamere

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Prima un finto approccio da buon samaritano, poi la rapina e la violenza. È quanto accaduto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La vittima è un’anziana di 89 anni caduta sotto la furia di un uomo che l’ha adescata nel cuore della notte fuori dalla sua abitazione. Ora il 42enne, risultato senza fissa dimora, è stato fermato e dovrà rispondere di violenza sessuale e rapina.

Violenta e picchia un’anziana per rapina

Quanto riportato da ‘Corriere della sera’ è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 settembre a Sesto San Giovanni, Milano .

Verso l’una di notte un’anziana, a causa dei suoi problemi cognitivi, è uscita di casa e si è spinta a piedi fino a una farmacia di viale Casiraghi.

Le telecamere di videosorveglianza l’hanno immortalata quando ha incontrato l’indagato, che si sarebbe presentato come un benefattore offertosi per riaccompagnarla in casa.

I due sono arrivati nell’androne del condominio dove vive l’anziana, e lì si è consumata la violenza.

Quando l’anziana ha aperto il portone, l’uomo l’ha spinta e la donna è caduta sul pavimento. Poi il 42enne si è accanito fino a colpirla ripetutamente e violentarla, per poi rubarle i soldi e allontanarsi nel cuore della notte.

Poco dopo l’89enne è rientrata nel suo appartamento. Ad allertare le forze dell’ordine è stato il custode del condominio, insospettito dalle tracce di sangue trovate accanto all’ascensore.

Le indagini

I carabinieri hanno raggiunto la signora nella sua abitazione, dove l’hanno trovata in stato confusionale e con addosso i segni delle percosse.

L’anziana è stata accompagnata presso la clinica Mangiagalli dove hanno confermato la violenza sessuale.

I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza che si trovano all’interno del palazzo e nell’area circostante.

L’arresto

Le videocamere hanno immortalato l’intera drammatica sequenza, dal primo incontro in viale Casiraghi all’allontanamento dell’uomo, fino alla sua fuga per Milano e al suo ritorno a Sesto San Giovanni.

L’uomo, visibilmente barcollante, potrebbe essere stato sotto l’effetto di alcol o altre sostanze durante le violenze perpetrate contro l’anziana.

Il 42enne è stato arrestato. Si tratta di un senza fissa dimora di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine.

I maltrattamenti e le violenze nei confronti degli anziani sono una costante preoccupante tra le notizie di cronaca: nel mese di maggio, ad esempio, una donna era stata spinta a terra da un uomo infastidito dalla sua camminata lenta.

L’anziana, 78 anni, è morta tre mesi dopo.