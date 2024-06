Antonello Venditti ricorda Lucia Dalla: “Mi salvò quando volevo farla finita”. È per lui Ci vorrebbe un amico

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Quarant’anni dopo l’uscita di Notte prima degli esami, brano simbolo di ogni generazione che lo rese uno dei cantautori più popolari d’Italia, Antonello Venditti ricorda gli anni della giovinezza. E il periodo più duro, quando pensò di “farla finita”, ma si salvò grazie all’amico Lucio Dalla.

Antonello Venditti: “Volevo farla finita”

Il periodo più difficile della vita di Antonella Venditti si è svolto alla fine degli anni ’70, poco dopo la separazione dalla prima moglie, l’attrice Simona Izzo.

Un matrimonio – dalla quale nacque il figlio Francesco – finito, ha raccontato in seguito Izzo, a causa di tradimenti del cantautore.

La rottura della relazione, racconta oggi Venditti al Corriere della Sera, lo lasciò “sull’orlo del baratro. Entravo in un posto e dovevo uscire. Tutto mi faceva paura”.

La “paura di non essere amato” portò l’artista a pensieri estremi: “Più volte pensai di farla finita. Magari schiantandomi in macchina. Poi temevo di far del male agli altri. Avrei potuto centrare un albero. Ma guidavo troppo bene…”.

L’unico modo per superare il dolore fu allontanarsi da Roma, la sua città a cui Venditti ha dedicato ben più di un brano.

“Per due anni vissi al castello di Carimate, in Brianza, dove venivano i più grandi artisti italiani a incidere i loro dischi”.

Il ricordo dell’amico Lucio Dalla

A portare via da Roma e dal suo dolore Antonello Venditti fu un altro grande maestro del cantautorato italiano, Lucio Dalla, scomparso nel 2012.

E così come lo spinse ad allontanarsi dalla capitale, Dalla lo portò a ritornarci: “Dopo due anni Lucio capì che per me era il momento di tornare a Roma: la città dove c’erano Simona e mio figlio”.

Per lui fu “un’angoscia tremenda”, superata grazie a Lucio che “mi trovò casa, a Trastevere. E mi convinse a riprendere i concerti”.

E fu proprio Lucio Dalla ad ispirare l’iconico brano Ci vorrebbe un amico.

La stima per Schlein e Meloni

Nel corso della lunga intervista, Antonello Venditti finisce anche a parlare di politica, dichiarando la stima per le due donne che oggi ne sono protagoniste in Italia.

È in corso un duello aperto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, ma per il cantautore le due si assomigliano, entrambe figlie di “una nuova generazione che fa ben sperare”.

Lontano dai valori della destra di oggi, Venditti è convinto che “la Meloni si sveglia la mattina e tenta di riparare i danni e gli abusi dovuti alla palese impreparazione di tanti che la circondano”.