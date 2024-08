Antonello Venditti dopo la polemica sul "ragazzo speciale": "Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non si placano le critiche ad Antonello Venditti, colpevole di essere stato decisamente poco gentile nei confronti di un ragazzo speciale spettatore del suo concerto al Castello Svevo di Barletta. Dopo le scuse alla famiglia sui social, il cantautore si giustifica dal palco con i suoi fan, con qualche punta di vittimismo.

Antonello Venditti, “nudo come un verme”

Si chiama shit storm, letteralmente “tempesta di escrementi”: è il fenomeno che vede gli utenti del web, uniti in una compatta guerriglia, scagliarsi contro qualcuno colpevole di aver ferito la sensibilità pubblica.

L’ultimo a subirne le conseguenze è il cantautore romano Antonello Venditti, reo di essersi lamentato dei suoni emessi da una spettatrice, rivelatasi poi una ragazza disabile.

Dopo giorni di polemiche e il perdono della famiglia della fan insultata, Venditti è tornato sull’argomento nel corso di un suo concerto a Catania.

“Io sono molto toccato da quello che mi sta accadendo, – ha esordito il cantante – non avrei mai pensato di dirvi questo adesso.

“Però ve lo dico, perché io non sono quello” ha proseguito. Per poi assumere toni decisamente melodrammatici:

Non so che fare. Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti.

“Noi parliamo di disabilità, non si chiamano ragazzi diversi. Se qualcuno mi avesse detto che era una ragazza autistica” ha proseguito l’artista. Dicendosi infine “costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e a fare la parte del mostro”.

Il commento della famiglia della fan

“Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa”: aveva affermato duro Venditti “disturbato” dai suoni emessi da una fan autistica.

Il concerto è poi proseguito come nulla fosse, le scuse sono arrivate soltanto il giorno dopo – forse incoraggiate dalle ritorsioni alla sua immagine evidenti sul web già poche ore dopo.

“Per noi la questione è chiusa. Venditti si è scusato e noi abbiamo accettato le scuse. Conta che abbia ammesso il suo errore e siamo stati contenti della sua telefonata” ha dichiarato il padre della donna al Corriere della Sera.

Le gaffe di Antonello Venditti

Quella nei confronti del “ragazzo speciale” è forse la più grave, ma non di certo la prima gaffe – se così vogliamo chiamarle – commesse da Venditti sul palco.

Sull’onda delle più recenti notizie è tornato a girare sul web un vecchio video del cantautore risalente al 2019.

All’epoca, in tour in Sicilia, Venditti aveva chiesto al microfono: “Ma perché Dio ha fatto la Calabria? Lì non c’è niente”. Poi si era scusato, “è stato un equivoco disse”, ma di certo ha perso parecchi fan dall’altro lato dello stretto.