Antonella Clerici è stata operata d’urgenza per l’asportazione delle ovaie dopo essersi recata in ospedale per un regolare controllo per una cisti. A darne notizia è stata la diretta interessata tramite un lungo messaggio pubblicato su Instagram. La conduttrice ha colto l’occasione per rimarcare l’importanza della prevenzione.

Antonella Clerici sottoposta ad ovariectomia

Passata la tensione, dopo l’intervento perfettamente riuscito, Antonella Clerici ha postato una foto dal letto d’ospedale per rassicurare amici e fan.

Il suo messaggio è stato accolto da una valanga di like e di commenti, molti dei quali provenienti da esponenti del mondo dello spettacolo. Così ha scritto Antonella Clerici:

Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene.

I ringraziamenti allo staff medico

Antonella Clerici è stata operata presso l’Istituto tumori Regina Elena di Roma, struttura d’eccellenza che fa parte di un polo multispecialistico.

La conduttrice ha poi ringraziato tutto lo staff sanitario che si è occupato di lei, dallo specialista di fiducia che segue da sempre la sua salute al chirurgo che si è occupato di lei in sala operatoria:

Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza, competenza e affetto. Ultimo, ma determinante, il professor Enrico Vizza, straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: “Stia tranquilla, al resto ci penso io”. Non la dimenticherà. Grazie a Ifo-Regina Elena – San Gallicano, all’equipe del professor Vizza e a tutte le infermiere e gli infermieri. Adesso un po’ di convalescenza… a presto.

Le reazioni

In meno di un’ora il post di Antonella Clerici su Instagram ha registrato quasi 70.000 like.

Alberto Matano ha commentato con un “Anto” seguito da un cuore. Cuori anche da Vanessa Incontrada. “Antonella bella! Un abbraccio forte! Sei una forza! Supererai al meglio anche questo momento”, ha scritto Irene Grandi.

“Antonella! Cavolo! Menomale che sei nelle mani anche della fantastica Adriana Bonifacino! Mi sento più tranquilla a saperti con lei al tuo fianco! Ti abbraccio fortissimo!”, ha scritto Elena Sofia Ricci. “Guarisci presto Dolce Antonella”, ha commentato Elena Santarelli.

Abbracci e cuori da Mara Venier, Chiara Ferragni, Simona Ventura e dalla redazione di Che tempo che fa.

“Forza che sei una roccia”, ha commentato lo chef Beniamino Baleotti. Messaggi d’affetto e di incoraggiamento anche da altri chef come Antonio Paolino, Mauro Improta, Simone Buzzi, Rosy Chin e dal giornalista televisivo Fabrizio Nonis.

Auguri di una rapida guarigione sono arrivati anche da Sabrina Salerno, Pio e Amedeo, Ficarra e Picone, Giulia Salemi, Caterina Balivo e da tantissimi altri personaggi dello spettacolo.