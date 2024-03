Problemi per Bnl, numerosi addebiti errati e conti correnti svuotati per i clienti della banca

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ore di caos per i correntisti Bnl – Bnp Paribas. I clienti della banca, nel corso della mattinata di sabato 30 marzo, hanno riscontrato addebiti multipli errati che, in alcuni casi, hanno portato persino allo svuotarsi del proprio conto corrente. Individuata la causa del disservizio, la banca sta procedendo alla risoluzione del problema.

Anomalie sui conti correnti Bnl

È la vigilia di Pasqua e molti italiani sono alle prese con spese vacanziere (quest’anno molto più elevate a causa dell’inflazione), ma in molti sono stati impossibilitati a pagare il conto.

Problemi e anomalie si sono riscontrati per l’intera mattinata di sabato 30 marzo 2024 sui conti correnti dei clienti Bnl, banca del gruppo Bnp Paribas.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’avviso sull’app Bnl

I correntisti dell’Istituto di credito hanno denunciato sui social addebiti multipli, ed errati, che in alcuni casi hanno portato alla fine dei soldi disponibili sul conto.

Registrati anche casi di conti correnti finiti in negativo dopo addebiti programmati ma che sono stati ripetuti fino a 9 volte.

Le denunce sui social sono arrivate a causa dell’impossibilità di contattare il servizio clienti Bnl, intasato dalle troppe chiamate in arrivo.

Il disservizio è proseguito per diverse ore senza interruzione.

Le denunce dei clienti

La preoccupazione dei clienti Bnl è stata tale che, in molti, si sono rivolti alla stampa, segnalando le anomalie all’agenzia di stampa Ansa.

“Il totale che mi è stato addebitato – ha raccontato un correntista di Catanzaro – ha superato la somma di 5 mila e rotti euro, lasciandomi praticamente senza soldi”.

“Considerato che oggi sono impossibilitato a utilizzare la mia carta di credito e che domani e lunedì gli esercizi commerciali sono chiusi, non potrò nemmeno fare la spesa” prosegue la testimonianza.

Simile segnalazione anche da un avvocato di Catania, che si è rivolto con una pec alla propria filiale perché “non sono riuscito a stabilire un contatto con i vostri operatori, situazione che considero molto grave, in quanto tale servizio dovrebbe garantire assistenza immediata per qualsiasi esigenza di natura emergenziale da parte del cliente”.

La risposta dalla banca

Le somme erroneamente addebitate, sono state ri-accreditate sui conti correnti dopo qualche ora.

Nel frattempo, sull’app dell’Istituto è stata inviata una comunicazione ai clienti riguardante “possibili problemi sui movimenti conto corrente”.

A Repubblica, un portavoce di Bnl ha fatto sapere che “c’è stato un problema tecnico”. Ma la banca “sta risolvendo il problema”.

Compreso il problema del disservizio – che ha causato anche un crash al sito web dell’istituto di credito – “si ripristinerà tutto non appena possibile e gli addebiti anomali verranno stornati”.