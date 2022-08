Anne Heche, gravissime le condizioni dell'attrice. La famiglia: "Ci sono zero possibilità di sopravvivenza"

Sarebbero pari a zero le possibilità di sopravvivenza di Anne Heche. Raggiunti dal sito di informazione americano TMZ, i familiari dell’attrice hanno descritto le condizioni della donna, che ha avuto un incidente, come gravissime, a causa di una “catastrofica” lesione cerebrale. Un portavoce della famiglia ha inviato una lettera al Washington Post in cui si accenna alla morte cerebrale della 53enne

Anne Heche, gli ultimi aggiornamenti sull’incidente in auto a Los Angeles: aveva assunto droghe

Anne Heche stava viaggiando a bordo della sua auto quando è il mezzo è finito fuori strada, schiantandosi contro una casa. Sia la vettura, sia l’abitazione hanno preso fuoco. L’incidente si è consumato nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles (nello stato americano della California).

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre Heche dalle lamiere. Successivamente, la 53enne è stata ricoverata di urgenza in ospedale.

L’attrice, secondo i media americani, stava procedendo a folle velocità a bordo del mezzo. La polizia della Città degli Angeli ha inoltre rivelato che Heche era sotto l’effetto di droghe (in particolare fentanyl e cocaina) al momento dell’incidente.

Attrice americana in gravissime condizioni dopo un incidente in California: come sta, tutti i dettagli

Nel dettaglio, le condizioni dell’attrice sono aggravate da una lesione cerebrale anossica, che ne ha provocato il coma. La donna ha riportato anche ustioni su tutto il corpo, che richiederebbero un intervento chirurgico, e una lesione polmonare significativa, che ha reso necessaria la ventilazione meccanica.

Sempre secondo i media americani, Heche sarebbe tenuta in vita per gli organi. È infatti in programma la donazione degli stessi: una volontà della stessa attrice.

Chi è Anne Celeste Heche: in quali film ha recitato e la vita privata. Tre le relazioni importanti

Anne Celeste Heche, 53 anni, è diventata famosa alla fine degli anni Novanta recitando, tra gli altri film, in Donnie Brasco (1997), Volcano (1997), I Know What You Did Last Summer (1997) e nella commedia action intitolata Sei giorni, sette notti (1998).

È stata Marion Crane nel remake horror di Gus Van Sant di Psycho di Hitchcock, intitolato appunto Psycho (1998).

Nella vita privata era stata legata per tre anni (dal 1997 al 2000) alla comica e conduttrice tv Ellen DeGeneres.

Nel 2000, Heche entrò in una relazione con Coleman “Coley” Laffoon, un cameraman che aveva incontrato nel 1999 l’anno precedente durante un tour di DeGeneres. Nel 2001, i due si sono sposati. L’anno dopo hanno avuto un figlio. Nel 2007 il divorzio.

Heche ha avuto un secondo figlio con il co-protagonista di Men in Trees James Tupper. I due si sono separati nel 2018.