Anne Heche è morta, staccati i macchinari che la tenevano in vita dopo l'incidente

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Non ce l’ha fatta Anne Heche. L’attrice statunitense, 53 anni, era finita in coma dopo un terribile incidente stradale. Dopo essere stata dichiarata morta cerebralmente, era tenuta in vita dai macchinari. Che ora sono stati spenti. Sono ancora in corso le indagini sull’impatto che le ha tolto la vita.

Anne Heche non ce l’ha fatta: lascia due figli

La famiglia aveva annunciato che non avrebbe tenuto la donna – le cui funzioni vitali erano state danneggiate irrimediabilmente – attaccata ai macchinari se non per il tempo necessario a valutare lo stato degli organi.

I medici hanno infatti eseguito i dovuti accertamenti per valutare se potessero essere donati ad altri pazienti. A una settimana dell’incidente, Anne Heche è ora libera di riposare in pace. Lascia due figli.

Tanti fan hanno sperato in questi giorni in una ripresa dell’attrice, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate all’indomani dell’incidente, avvenuto il 5 agosto.

Le ipotesi sull’incidente: giallo su droga e alcol

Dei video mostrerebbero Anne Heche correre in macchina in una strada trafficata prima di schiantarsi. Si indaga sul possibile utilizzo di droga e alcol, ma nessuna pista è stata finora confermata.

Fonte foto: ANSA L’attrice Anne Heche in una foto che la ritrae alcuni anni fa sul red carpet.

I testimoni presenti sulla scena hanno dichiarato che Anne Heche dopo lo schianto era cosciente e parlava con i soccorritori, ma la situazione è presto degenerata.

L’8 agosto è arrivato l’aggiornamento che nessuno avrebbe voluto sentire sulle condizioni dell’amata artista, entrata in coma e in gravissime condizioni.

Anne Heche, la carriera e gli amori dell’attrice

Come molte attrici Anne Heche ha iniziato la sua carriera con una soap opera, Destini, dove per quattro anni ha interpretato il doppio ruolo delle gemelle Marley Hudson e Vicky Hudson.

Nel 1993 ha esordito sul grande schermo nel film Le avventure di Huck Finn e nel 1997 ha recitato nelle pellicole Donnie Brasco, So cosa hai fatto e Sesso e potere.

La sua fama è dovuta anche al gossip. Bisessuale dichiarata, è stata con gli attori Steve Martin e James Tupper, con il cameraman Coley Laffoon e con la presentatrice più famosa della tv americana Ellen DeGeneres.