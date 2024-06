Annalisa madrina del Roma Pride 2024 sui diritti Lgbtqia+: "Preoccupata che certi temi non siano scontati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sono preoccupata e dispiaciuta perché trovo veramente incredibile che ancora oggi nel 2024 certi temi non siano vissuti come scontati“. Così Annalisa, madrina del Roma Pride 2024, parla di diritti Lgbtqia+ commentando i risultati delle elezioni europee durante la conferenza stampa di presentazione della parata che si terrà sabato nella Capitale.

Annalisa madrina del Roma Pride 2024

Roma si prepara ad accogliere l’ondata colorata e rumorosa del Pride, la parata arcobaleno che sfilerà per le strade della Capitale sabato 15 giugno, a trent’anni dalla prima edizione.

Madrina del Roma Pride 2024 è Annalisa, che durante la conferenza stampa dell’evento si è detta “molto orgogliosa ed emozionata di essere qui”. Sarà lei a guidare il corteo, a suon di musica.

Come riporta Ansa, la cantante ha detto di essere “molto fiera della strada che prendono le canzoni e in questo caso di quella che hanno preso alcune delle mie come ‘Sinceramente’, specialmente oggi e domani. Pensare di cantarla è un’emozione grande”.

L’inno del Pride 2024 sarà infatti Sinceramente, il brano che Annalisa ha portato all’ultimo Festival di Sanremo, arrivando terza.

Annalisa: “Sento tantissimo il tema della libertà”

“Sento tantissimo il tema della libertà, lo vivo molto e da cantautrice sento l’esigenza di andare ancora a parlarne e a rimarcarne il concetto”, ha detto Annalisa.

“L’ho fatto con l’ultimo progetto: da ‘Bellissima’ a ‘Sinceramente’ sono partita – ha spiegato – dalla libertà di mostrarsi perdenti senza paura, la libertà di amare chi si vuole, di essere completamente sereni nel vivere questo tipo di libertà, la libertà di prendere spazio per sé, di non amare nessuno, di essere pronti. In generale: di essere come ti senti di essere, senza paura”.

Annalisa sui diritti Lgbtqia+: “Preoccupata”

Poi, guardando all’attualità e alla politica, rispondendo alle domande dei cronisti sulle elezioni europee, la cantante ha affermato di essere “preoccupata e dispiaciuta perché trovo veramente incredibile che ancora oggi nel 2024 certi temi non siano vissuti come scontati“.

“Per me – ha sottolineato – è scontato che ogni persona debba avere la libertà di scegliere, è talmente facile che trovo scontato che tutti debbano pensarla così. Ovviamente mi preoccupa e sono dispiaciuta”.

“I problemi possono essere trasformati in opportunità e poterne parlare qui con l’accoglienza che contraddistingue la comunità penso possa essere d’esempio perché il resto del mondo possa essere accogliente allo stesso modo”, ha aggiunto.

Poi, rispondendo ad una domanda su una possibile co-conduzione al Festival di Sanremo 2025, Annalisa ha spiegato di non saperne nulla e di non aver avuto nessun contatto con gli organizzatori.