Angelina Mango sorprende al Pride di Padova:"Amare una donna? Perché no, ora sono innamorata"

La cantante Angelina Mango è stata ospite d’onore alla serata finale del Pride Village Virgo di Padova. E dopo essersi esibita sventolando la bandiera arcobaleno simbolo della comunità Lgbtqia+, ha rilasciato un paio di dichiarazioni che hanno scatenato il plauso dei fan sui social.

Angelina Mango ospite del Pride

“Le ragazze del mondo Lgbt vogliono sapere su un giorno ti potrebbe piacere una donna” ha chiesto la conduttrice della serata finale del Pride Village Virgo alla sua ospite d’onore.

E, a domanda diretta, la vincitrice di Sanremo Angelina Mango ha risposto lasciando aperte le speranze: “Piacermi una donna? Assolutamente sì”.

Fonte foto: IPA Angelina Mango all’Eurovision

“Io penso che ci si possa innamorare al mondo di tutti e sicuramente non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro” ha proseguito Mango.

Il messaggio d’amore ai coetanei

A seguito del divertente siparietto, alla figlia del compianto Mango, è stato chiesto di dare un consiglio ai numerosi fan accorsi per ascoltare i suoi più grandi successivi dal vivo.

Spaesata e umile, dopo un primo momento di esitazione, la cantante 23enne ha affermato: “Nella mia vita ho avute molte difficoltà, ma sono sempre andata a guardare in faccia le mie paure, finché ho smesso di avere paura”.

Aggiunge di non avere oggi più “paura dell’amore” e, in uno slancio di solidarietà generazionale, conclude: “E so che la mia generazione può dire ad alta voce non ho paura dell’amore”.

La relazione con il chitarrista Antonio Cirigliano

Prima che Angelina Mango scendesse dal palco, la conduttrice l’ha chiesta in sposa, ma lei ha dovuto rifiutare: “Sono innamorata in questo momento”.

La cantante che ha rappresentato l’Italia all’ultimo Eurovision Song Contest è infatti in una relazione con Antonio Cirigliano, che è anche il suo chitarrista. I due, dopo una lunga amicizia e la collaborazione professionale, stanno assieme da due anni e mezzo e da poco convivono a Milano.

Amore di cui i fan più attenti sono già da tempo a conoscenza. Durante uno dei concerti del suo tour estivo, Angelina ha fatto una dolce dedica al fidanzato.

“Voglio che facciate un grandissimo applauso alla persona che probabilmente mi sta salvando la vita, Antonio Cirigliano alla chitarra”: così lo ha presentato la cantante innamorata.