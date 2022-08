Angela Celentano è in Sud America? "Ragazza sembra compatibile", le parole del padre

Arriva dagli USA una nuova fotografia di come potrebbe essere oggi Angela Celentano, la bambina scomparsa ventisei anni fa. E la risposta potrebbe essere in uno dei Paesi del sud del continente.

La scomparsa di Angela Celentano

Angela Celentano è scomparsa il 10 agosto del 1996 da Vico Equense, Napoli. I genitori erano in gita sul monte Faito insieme ad amici della Chiesa evangelica.

Era l’ora di pranzo e il signor Catello, che fino a un minuto prima aveva visto sua figlia Angela seduta non distante, dopo averla persa di vista per un attimo non riesce più a ritrovarla.

Fonte foto: ANSA Manifesto su un albero durante le ricerche della bambina scomparsa

Scatta subito l’allarme, e immediatamente iniziano le ricerche. Per giorni Catello e sua moglie Maria, insieme a un enorme dispiegamento di forze dell’ordine, squadre di ricerca e di volontari, setacciano tutta la zona.

Inutilmente. Di Angela non c’è nessuna traccia.

Le ricerche e le speranze

Le indagini continuano per anni, si arriva anche alla collaborazione con l’F.B.I. per trovare la bambina che, pare, possa essere stata adottata in Messico.

Ma anche questa pista si rivela un buco dell’acqua. Così come molte altre che si sono susseguite nel tempo, da segnalazioni anonime a persone convinte di essere o di conoscere Angela.

La famiglia Celentano però non si è mai data per vinta, e grazie anche all’attivazione di un sito web continua tutt’oggi a raccogliere informazioni per poter finalmente ritrovare la loro bambina.

Una nuova foto, una nuova speranza

Ora però, grazie all’associazione Missing Angels Org fondata dall’investigatrice privata Angela Cedeño, la ricerca ha un nuovo elemento.

Con l’ausilio di un avanzato software, partendo dalle foto di Angela e delle sue sorelle, si è realizzato una “age progression” che ha restituito un’immagine quanto più possibile vicino a quella che potrebbe essere oggi la realtà del viso della bambina scomparsa.

“La foto è veramente veritiera, Maria ha pianto vedendola” ha detto il signor Catello, come riporta IlGiornale.it.

La ricerca passa dal Sud America

E proprio grazie alla nuova foto e a nuove segnalazioni che la ricerca si è ora spostata in America Latina.

Angela oggi avrebbe 29 anni, e le segnalazioni riguardo una giovane donna che assomiglia alla ricostruzione ricreata negli USA hanno dato nuova speranza alla famiglia Celentano.

Che ora aspetta solo di capire se c’è compatibilità tra le indicazioni arrivate e quelle in loro possesso. Nel caso arrivassero riscontri positivi, i genitori potrebbero partire per incontrare la donna.

“Questa ragazza sembrerebbe compatibile con Angela anche per una serie di dettagli. Per ora stiamo facendo alcuni accertamenti. Poi, qualora il riscontro dovesse essere positivo, si procederà con la prova del Dna”.

“Noi lo ripetiamo sempre: se neanche questa sarà la volta buona, lo sarà la prossima – ha affermato Catello – Continueremo a cercare nostra figlia. Sempre”.