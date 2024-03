Andrea Pascolini di Urbani Tartufi a Boss in Incognito: chi è, quanto fattura l'azienda del direttore generale

Il nuovo ‘Boss in Incognito’ è Andrea Pascolini di Urbani Tartufi. L’azienda ha scelto, a questo giro, di non presentare l’amministratore delegato né il proprietario, bensì il direttore generale non immediatamente riconoscibile dai dipendenti. Descritto dal gruppo come dotato di “un’ottima capacità di relazionarsi al suo team”, Andrea Pascolini vive il suo lavoro dietro le quinte, con impegni sia in Italia che all’estero.

Chi è Andrea Pascolini

Andrea Pascolini si è laureato in Economia e Legislazione d’Impresa presso l’Università degli Studi di Perugia per poi specializzarsi con un Executive Master in Business Administration alla Luiss Business School.

Prima entrare nel team di Urbani Tartufi, Andrea Pascolini ha lavorato come Private Banking Officer ricoprendo il ruolo di impiegato amministrativo. Contestualmente, ha maturato esperienze come responsabile amministrativo e finanziario e consigliere di amministrazione.

Fonte foto: ANSA Max Giusti è il conduttore di ‘Boss in Incognito’. Protagonista della puntata di lunedì 11 marzo è stato Andrea Pascolini, direttore generale di Urbani Tartufi

Nel gruppo Urbani Tartufi è approdato nel 2014 ricoprendo da subito il ruolo di direttore finanziario per poi, grazie ai suoi meriti e le sue ambizioni, scalare la vetta fino alla direzione generale nel 2019.

Oggi Andrea Pascolini controlla il gruppo negli ambiti più prestigiosi, sia all’Italia che all’Estero. L’azienda, infatti, ha sede sia nello Stivale che a Londra e New York.

In una nota inviata a ‘Fanpage’, Urbani Tartufi ha descritto Pascolini con queste parole:

È un manager di stampo “lean” e impronta la sua giornata di lavoro a rendere ogni processo snello e comprensibile, con un’ottima capacità di relazionarsi col suo team, ha portato coesione ed entusiasmo in azienda.

Per lean management si intende un’impostazione gestionale indirizzata verso miglioramenti oggettivi, qualitativi e quantitativi con una particolare attenzione allo sviluppo del personale.

Quanto fattura Urbani Tartufi

L’azienda Urbani Tartufi nasce a Scheggino (Perugia) nel 1852. Nel 2023 ha chiuso un fatturato pari a 80 milioni di euro, un totale pari al 70% del mercato mondiale del tartufo. Nella sola sede umbra il gruppo gestisce un totale di 150 dipendenti.

Secondo ‘Money.it’ il fatturato dell’azienda è in progressiva crescita, dato che solo nel 2022 Urbani Tartufi avrebbe maturato più di 6 milioni di utili per medi.

Considerando i dati ottenuti da ‘Talent’ e ‘Glassdoor’ da stime e sondaggi anonimi, lo stipendio annuo di Andrea Pascolini potrebbe aggirarsi tra i 60 mila euro – se parliamo di posizioni entry level – e i 120 mila per i direttori più esperti.

Il reality ‘Boss in Incognito’

‘Boss in Incognito’ è un docu-reality in onda su Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format, versione italiana di ‘Undercover Boss’, prevede che l’amministratore ricopra il ruolo di un dipendente sotto mentite spoglie per una settimana.

Nella prima puntata della nona stagione il protagonista è stato Alessandro Condurro, amministratore delegato della pizzeria napoletana L’Antica Pizzeria da Michele in The World.