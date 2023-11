Andrea Iovino morto a 38 anni: addio all'attore, aveva partecipato a Made in Sud e al "Pinocchio" di Garrone

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il mondo dello spettacolo napoletano e non solo è in lutto a causa della scomparsa dell’attore Andrea Iovino, morto domenica 5 novembre all’età di 38 anni. Nato a Nola, nella provincia partenopea, Iovino era una figura di spicco nella scena artistica campana, particolarmente noto per la sua partecipazione al celebre programma comico “Made in Sud“. Di prestigio, inoltre, la sua interpretazione nel film “Pinocchio” diretto dal rinomato regista Matteo Garrone, a suggellare una carriera ben avvviata soprattutto in ambito teatrale.

Chi era Andrea Iovino

Andrea Iovino era sicuramente una persona ben voluta e un attore apprezzato, volto conosciuto nello spettacolo in particolare sulla scena napoletana e campana.

Tra i suoi traguardi più recenti, il debutto al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo “Masaniello Revolution” del cantautore partenopeo Sal Da Vinci alla fine del 2022.

Inoltre, Iovino era noto soprattutto al pubblico di Canale 5, per il ruolo impersonato nel talent “Tu sì que vales“, come “fratello di Giovannino”, noto disturbatore all’interno del programma. Il motivo del suo decesso non è stato reso noto. I funerali si svolgeranno a Nola, sua città natale, lunedì 6 novembre.

I messaggi di cordoglio

Le notizie della sua prematura dipartita hanno scosso il mondo dello spettacolo e numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social network.

Uno di questi recita: “Riposa in pace Andrè. Un amico, un collega con cui ho condiviso uno dei periodi più belli della mia vita in un luogo magico, che si chiama ‘Teatro’, un posto in cui Andrea, con la sua straordinaria arte, ha fatto divertire decine di migliaia di persone, regalando sorrisi e spensieratezza. Una persona umile e dotata di grandissimo talento. Buon viaggio.”

Un altro messaggio commovente afferma: “Una passione condivisa per il teatro, risate, lacrime e ansie. Con te, ogni momento era uno spettacolo, e non voglio dire addio, ma piuttosto ‘buon viaggio’, amico mio. Ci ritroveremo un giorno sul palco celeste a far sorridere gli angeli.”

Il saluto di Angelo Iannelli

Anche l’attore Angelo Iannelli ha dedicato un post al compianto Andrea Iovino. “Mi giunge una triste notizia, ci ha lasciati Andrea Iovino, qui in foto con il fratello Andrea mentre doniamo sorrisi in eventi sociali” ha scritto l’attore, mostrando una foto sul suo profilo facebook.

“Siamo stati insieme in diverse manifestazioni , l’ultima per Telethon al Policlinico per bambini affetti da sindrome particolari. Andrea ha partecipato anche a Made in Sud un talento dal cuore grande”.