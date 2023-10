Andrea Giambruno e la foto dal parrucchiere su Instagram dopo Striscia e la rottura con Meloni: via il ciuffo

Via il ciuffo, “cambiamenti per il nostro amico Andrea Giambruno“. Così su Instagram Gennaro Cappato, il parrucchiere di fiducia dell’ex compagno di Giorgia Meloni, ripreso in uno scatto dopo che ha deciso di cambiare taglio di capelli.

Sul giornalista si è scatenata una bufera dopo i fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia.

Giambruno cambia look

Nelle scorse ore, l’ormai ex first gentleman si è recato dal suo barbiere al quartiere Eur di Roma e ha optato per un cambiamento di look dal forte valore simbolico. Via il ciuffo di cui tanto era orgoglioso e basette accorciate.

Un cambio di immagine che ha colpito visto che solo la scorsa settimana, dalle pagine di Chi Magazine, Giambruno faceva sapere di non aver alcuna intenzione di levarsi il ciuffo.

“Più mi criticano e più me li farò crescere”, la sfida del giornalista prima che venisse travolto dal caso dei fuorionda. E prima che la premier Meloni decidesse di troncare la relazione sentimentale, con un lapidario post diramato sui social.

Giambruno non condurrà più Diario del giorno su Rete Quattro

“Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma ‘Il diario del giorno’, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”. Questa la nota con cui Mediaset ha spiegato che il giornalista ha deciso di fare un passo indietro.

Dunque Giambruno continuerà a lavorare a Diario del giorno su Rete Quattro, ma dietro le quinte e non più da protagonista in video.

I vertici di Cologno Monzese, invece, non hanno detto nulla su possibile procedimento disciplinare nei confronti del giornalista.

Marina Berlusconi e la stima per Giorgia Meloni

Nelle scorse ore, dopo giorni di indiscrezioni che hanno sostenuto che ci sia in corso una presunta lotta tra i Berlusconi e la premier Giorgia Meloni, è intervenuta sulla vicenda Marina Berlusconi.

La presidente di Fininvest ha confidato a Bruno Vespa di “stimare molto Giorgia Meloni”, bollando le voci che la vogliono ostile alla presidente del Consiglio come “retroscena inventati”.