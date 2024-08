Anche Paola Ferrari contro Elodie: la frase sul "Lato B" usato per la lotta al patriarcato

Elodie è nuovamente al centro delle polemiche, stavolta per un commento della giornalista Paola Ferrari, che ha criticato la cantante per il modo in cui porta avanti le sue battaglie sociali. Ferrari ha espresso il suo disappunto sui social, sottolineando come, a suo avviso, sia contraddittorio rivendicare la lotta al patriarcato e la libertà delle donne mostrando il proprio corpo.

Paola Ferrari critica Elodie

Secondo la giornalista, le battaglie femministe dovrebbero basarsi su valori diversi e non sulla “mercificazione del corpo“. Su tale concetto è basato un suo post Instagram in cui si vede Elodie di spalle sul palco durante un’esibizione: nella descrizione Ferrari punge la cantante dicendo che le battaglie non si vincono mettendo in mostra il “Lato B”.

Le critiche di Ferrari arrivano in un contesto già teso, segnato dalle dichiarazioni di Elodie contro il governo Meloni.

Fonte foto: Getty Images

La cantante Elodie durante un’esibizione

In un’intervista a la Repubblica, la cantante aveva infatti criticato duramente l’approccio del governo su temi come i diritti Lgbtq+ e l’aborto, lamentando il fatto che queste restrizioni siano promosse proprio da una donna.

L’attacco della cantante a Giorgia Meloni

Elodie ha definito “imperdonabile” che Giorgia Meloni, in quanto donna, lavori contro gli interessi di altre donne, sostenendo che queste politiche minano la libertà acquisita nel tempo.

Non è tardata la replica politica da parte di Fratelli d’Italia, affidata alla senatrice Susanna Donatella Campione, membro della Commissione bicamerale femminicidio.

Campione ha liquidato le critiche di Elodie come una semplice strategia per promuovere il calendario Pirelli 2025, di cui la cantante è protagonista.

L’intervento della senatrice Campione di FdI

La senatrice Campione ha inoltre accusato Elodie di strumentalizzare il corpo per ottenere attenzione, invitandola a difendere anche la libertà di pensiero e a riconoscere i progressi raggiunti dalle donne durante il governo Meloni, come la recente nomina di Daria Perrotta a capo della Ragioneria Generale dello Stato.

In sintesi, secondo Campione le battaglie femministe dovrebbero basarsi più su cultura e preparazione che su esibizionismo. Al momento, Elodie non ha risposto alle critiche.