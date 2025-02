Anche Musk come Trump segue Putin e attacca Zelensky "dittatore e comico mediocre". E Mosca esulta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In picchiata le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina. Dopo aver accusato Kiev di aver fatto partire l’invasione russa del suo territorio, il presidente americano Donald Trump scarica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definendolo un “dittatore” e un comico mediocre”. Subito seguito da Elon Musk che invita Zelensky a smettere di “cancellare le elezioni”. E la Russia di Putin festeggia, da Lavrov parole al miele per Trump.

Trump contro Zelensky

Lo scontro diretto tra Trump e Zelensky è iniziato in pubblico martedì sera, quando in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida, il presidente americano ha detto cose molto dure e palesemente false contro l’Ucraina.

Donald Trump ha incolpato Zelensky dell’aggressione subita dal suo Paese da parte della Russia, nonostante i fatti dicano il contrario, aderendo in pieno alla propaganda del Cremlino.

Fonte foto: ANSA

La replica del presidente ucraino non si è fatta attendere, Zelensky ha detto che il capo della Casa Bianca vive “in una bolla di disinformazione” russa.

Zelensky “Dittatore mai eletto”

Poi nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio Trump ha rincarato la dose insultando Zelensky sul suo social Truth, definendo il presidente ucraino un “dittatore senza elezioni” e un “comico mediocre”.

Trump ha anche accusato Zelensky di aver imbrogliato Joe Biden per avere gli aiuti finanziari americani, la metà dei quali sarebbe scomparsa.

Poi parlando con i giornalisti Trump ha detto che la Russia ha “le carte in mano” nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, “perché hanno conquistato molto territorio”.

Anche Musk contro il presidente dell’Ucraina

Anche Elon Musk sulla stessa linea di Donald Trump e della propaganda della Russia.

“Zelensky non può affermare di rappresentare la volontà del popolo ucraino a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni”, ha scritto sul suo X.

Mentre il vicepresidente americano, Jd Vance, ha avvertito Zelensky che non otterrà nulla “parlando male” di Trump.

Festeggia la Russia di Putin

E la Russia di Putin plaude alle dichiarazioni di Trump. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov ha elogiato il presidente americano definendolo “un politico totalmente indipendente” e una “persona abituata a parlare direttamente”.

“Questo tipo di persone in genere non nascondono le loro opinioni riguardo individui patetici come il signor Zelensky“, ha detto.