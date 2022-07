Amazon Prime Video, scatta l'aumento del costo dell'abbonamento: da quando e a quanto ammonta

Un euro al mese, per 12 mesi. Quindi 12 euro in più all’anno. Aumenta il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime, il servizio di video streaming (e non solo) del colosso dell’e-commerce. Il prezzo mensile per l’accesso, tra le altre cose, ai contenuti video della piattaforma passa quindi da 3,99 euro a 4,99 euro.

Su base annuale, si arriva a 49,90 euro, dai precedenti 39,90 euro.

Dopo la paventata stretta – che però non si è realizzata, almeno non ancora – di Netflix sulla condivisione degli account (a causa di un vertiginoso calo degli abbonati negli ultimi mesi), per gli amanti del cinema sul divano di casa propria arriva un’altra stangata.

È il segnale che l’epoca d’oro dello streaming online è da considerarsi definitivamente archiviata?

Quanto aumenta il costo dell’abbonamento mensile e annuale ad Amazon Prime

Innanzitutto è bene specificare che con 3,99 euro al mese (tra qualche settimana 4,99) si ha accesso anche ad altri vantaggi: per essere precisi, quello che aumenta di prezzo infatti non è Amazon Prime Video, ma l’abbonamento ad Amazon Prime, necessario per ottenere l’accesso ai contenuti della piattaforma ma valido, ad esempio, e tra le altre cose, anche per consegne rapide dei prodotti acquistati su Amazon, consegne che spaziano dalle 2 alle 24 ore, oltre che all’accesso al servizio di ebook Prime Reading.

Prime Video, da quanto e a partire da che giorno e che mese si paga di più

“A partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà – così l’azienda in una mail agli abbonati – la nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso”.

“Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo (…) abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri”.

“In particolare – aggiunge la compagnia – Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League”.

Amazon, come risparmiare sull’abbonamento a Prime: qualche cosiglio

Come risparmiare sul costo dell’abbonamento? Innanzitutto in questo momento è ancora possibile abbonarsi al prezzo vecchio, dato che l’aumento scatterà da metà settembre. Ai nuovi abbonati, Amazon garantisce un mese di servizio gratuito, quindi non si pagherà un solo euro per i vantaggi dell’abbonamento.

Fonte foto: ANSA Un’immagine della nuova serie di Amazon ambientata nell’universo del Signore degli Anelli e in uscita proprio a settembre.

Inoltre, abbonandosi entro il 14 settembre 2022, c’è la possibilità di usufruire del prezzo migliore per un mese o un anno. Il risparmio, adesso, è circa del 28% rispetto al prezzo che sarà attivato il prossimo settembre per Amazon Prime.