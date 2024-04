Amadeus firma il contratto con Discovery per 4 anni: quanto guadagnerà, stipendio tra 12 e 15 milioni di euro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il nuovo contratto pluriennale che legherà Amadeus a Discovery Warner Bros sarà di 4 anni in esclusiva. Le due parti stanno definendo gli ultimi ritocchi dell’ingaggio. L’annuncio ufficiale è previsto tra la sera di mercoledì 17 aprile e giovedì 18 dopo che i legali di Amadeus e di Discovery Warner Bros si saranno accordati sugli ultimi cavilli. Sul compenso bocche cucite anche se la cifra per i 4 anni di esclusiva del conduttore ex Rai è compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro.