Alvaro Morata si separa dalla moglie Alice Campello, sfogo dell'attaccante del Milan: "Non inventate storie"

È finita tra Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore, neo-acquisto del Milan, ha annunciato la separazione dall’influencer italiana in una storia su Instagram. “Dopo averci riflettuto, io e Alice abbiamo deciso di separare le nostre strade”, ha scritto il capitano della Spagna, che con la sua nazionale ha vinto l’Europeo a luglio. Morata e Campello erano sposati dal 2017 e hanno 4 figli.

Le parole di Alvaro Morata

“Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati a vicenda, moltissimo”, ha proseguito l’ex attaccante di Atletico Madrid e Juventus nel suo messaggio sul social.

Morata ha definito i 4 figli “la cosa migliore che abbiamo mai fatto”, definendo “dolorosa” la decisione presa insieme alla compagna.

Fonte foto: ANSA Morata e Campello durante il loro matrimonio a Venezia, nel 2017

Poi la richiesta di rispetto ed empatia: “Non inventate storie per un minuto sotto i riflettori, perché ripeto: non ci siamo mai mancati di rispetto. Solo molte incomprensioni che a poco a poco hanno usurato le cose”.

“Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore – ha concluso – e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande insegnamento”.

Il messaggio di Alice Campello

Alcuni minuti dopo l’annuncio del centravanti della Spagna, anche Campello ha voluto condividere un messaggio per spiegare i motivi dell’allontanamento.

“Alvaro ed io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita”, ha fatto sapere l’influencer classe 1995.

“Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi – ha spiegato la ragazza – Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa“.

“Sempre ci siamo promessi per rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto di non arrivare al punto di farci danno o essere tossici e di chiudere prima e così è stato – ha concluso -. Solo ringrazio Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura, per il papà e il marito che è stato e augurargli il meglio. Sempre”.

La relazione tra i due

Campello e Morata si sono sposati il 17 giugno 2017 a Venezia.

Nel luglio 2018 sono diventati genitori di due gemelli, Leonardo e Alessandro.

Nel settembre 2020 è nato Edoardo, il terzo figlio, mentre nel gennaio 2023 è arrivata Bella, la più piccola.