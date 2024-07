Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Popolo social preoccupato per la salute di Stefano Bizzotto, commentatore della Rai che si è presentato il telecronaca di Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024, quasi senza voce. Il giornalista, affiancato dall’opinionista Lele Adani, ha infatti messo cuffia e microfono per raccontare il match, ma con un filo di voce.

Stefano Bizzotto senza voce per Spagna-Francia

Non è un problema di audio della televisione, né di segnale disturbato in arrivo dalla Germania. La voce che non arriva, quella di Stefano Bizzotto, è perché effettivamente il telecronista Rai sembra non avercela.

Il commentatore Rai, infatti, sin da subito si è presentato afono, con un filo di voce che va e che viene in base all’intonazione data alla frase.

Fonte foto: IPA Stefano Bizzotto, telecronista Rai

Una situazione di chiaro disagio per il giornalista costretto a modulare la voce per poter raccontare al meglio la sfida tra Spagna e Francia, gara valida per la semifinale di Euro 2024.

I problemi ai gol

I problemi maggiori sono stati registrati in occasione delle reti del match.

Il primo gol di Kolo Muani, della Francia, ha evidenziato tutti i problemi del telecronista che ha dovuto spezzare la voce in evidente difficoltà, mentre Adani ha proseguito il commento.

Stessa cosa avvenuta poi col gol storico di Lamine Yamal e con l’autogol di Koundé qualche minuto dopo.

La preoccupazione dei social

Sul web c’è chi si preoccupa chiedendosi cosa abbia il telecronista, altri invece puntano il dito contro la Rai per aver mandato Bizzotto in postazione in queste condizioni.

“Non puoi mandarlo così” scrive un utente, mentre un altro sottolinea che con un filo di voce “è inascoltabile e dà la sensazione di lasciarci la buccia”.

Altri invece si lamentano per il chiaro dislivello audio tra Bizzotto e Lele Adani, con l’opinionista invece accusato di urlare troppo e di non portare rispetto al giornalista in evidente stato di difficoltà nel fare il suo lavoro.

L’ultima partita, poi la pensione?

Secondo quanto si apprende, tra l’altro, Spagna-Francia potrebbe essere l’ultima partita di un torneo calcistico internazionale commentato da Stefano Bizzotto.

Infatti il giornalista sarebbe prossimo alla pensione. Motivo per il quale, forse, potrebbe aver spinto lui stesso a essere presente in cabina di commento nonostante la voce quasi assente.

Bizzotto sarà comunque ai microfoni Rai anche per le Olimpiadi, ultimo appuntamento prima del riposo meritato.