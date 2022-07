Altra clamorosa notizia in arrivo sui prezzi della benzina: prosegue il forte calo, quanto costa in autostrada

L’estate è entrata nel vivo, tantissimi si stanno mettendo al volante in queste ore per raggiungere le mete delle agognate vacanze, dopo un anno di lavoro. L’auto è il mezzo preferito, non solo per evitare brutte sorprese all’aeroporto, vista l’ondata di scioperi che sta comportando la cancellazione di diversi voli, ma anche perché i prezzi della benzina sembrano finalmente in calo. La paura più grande per gli automobilisti, infatti, è quella di dover pagare centinaia di euro al distributore, dato che i prezzi sono comunque ancora più elevati rispetto allo scorso anno. Ma sta per arrivare una buona notizia.

Sconto di 30 centesimi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si estende così fino a quella data lo sconto di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

La notizia che aspettavamo: calano i prezzi

La speranza, però, è che il trend al ribasso dei prezzi di benzina e gasolio continui.

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, la mattina di mercoledì 20 luglio ha visto Eni ridurre di 2 centesimi al litro i costi.

Stessa mossa per Ip e Q8.

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di martedì 19 luglio su circa 15 mila impianti:

benzina self service a 1,980 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,983, pompe bianche 1,974);

a 1,980 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,983, pompe bianche 1,974); diesel self service a 1,936 euro/litro (-4, compagnie 1,937, pompe bianche 1,933);

a 1,936 euro/litro (-4, compagnie 1,937, pompe bianche 1,933); benzina servito a 2,119 euro/litro (-4, compagnie 2,161, pompe bianche 2,035);

a 2,119 euro/litro (-4, compagnie 2,161, pompe bianche 2,035); diesel servito a 2,078 euro/litro (-3, compagnie 2,120, pompe bianche 1,994).

a 2,078 euro/litro (-3, compagnie 2,120, pompe bianche 1,994). Gpl servito a 0,821 euro/litro (+1, compagnie 0,830, pompe bianche 0,810);

a 0,821 euro/litro (+1, compagnie 0,830, pompe bianche 0,810); metano servito a 2,201 euro/kg (+4, compagnie 2,224, pompe bianche 2,183);

a 2,201 euro/kg (+4, compagnie 2,224, pompe bianche 2,183); Gnl 2,160 euro/kg (-6, compagnie 2,193 euro/kg, pompe bianche 2,137 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Ecco invece i prezzi dei carburanti in autostrada:

benzina self service 2,083 euro/litro ( servito 2,319);

2,083 euro/litro ( 2,319); gasolio self service 2,042 euro/litro ( servito 2,285);

2,042 euro/litro ( 2,285); Gpl 0,921 euro/litro;

0,921 euro/litro; metano 2,259 euro/kg;

2,259 euro/kg; Gnl 2,199 euro/kg.

Se questi prezzi vi sembrano alti, occhio a quello che succede all’estero: ecco dove la benzina costa di più rispetto all’Italia.