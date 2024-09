Alpinisti cadono dal cornicione di neve del Castore sul Monte Rosa, un morto: soccorsi frenati dal maltempo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia sul Castore, cima di 4.228 metri nel massiccio del Monte Rosa. Otto alpinisti spagnoli sono caduti da un cornicione di neve. Uno di loro è morto. Inizialmente si è pensato che il gruppo fosse stato travolto da una valanga.

A causare l’incidente mortale, dunque, non sarebbe stato un evento naturale. Il dramma si è verificato a quota 4.061 metri.

Per via del maltempo, l’elicottero del Soccorso alpino valdostano non è potuto intervenire.

Fonte foto: ANSA/SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO L’elicottero del soccorso alpino

In discesa dalla vetta, gli otto alpinisti sono arrivati fino al Colle del Felik. Qui, forse a causa della scarsa visibilità, non si sono accorti di essere molto vicini al vuoto sottostante, finendo su un cornicione di neve che poi ha ceduto.

Il recupero della vittima e degli altri alpinisti

Gli alpinisti sono precipitati sulla roccia per circa 150-200 metri. Il loro recupero è avvenuto attorno a 3.900 metri.

Con le barelle, i soccorritori del Sav e del Soccorso alpino della guardia di finanza hanno portato fino al rifugio Sella (3.585 metri) la persona deceduta e quattro feriti.

Gli altri alpinisti coinvolti nella caduta sono stati portati a Cervinia a disposizione del Sagf per le informazioni utili a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Castore meta dello “Spaghetti tour”

Le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e il forte vento in alta quota possono aver contribuito a formare delle placche di neve pericolose per coloro che vi transitano sopra. Una simile situazione potrebbe essere all’origine della caduta avvenuta il 9 settembre sul Castore che è una delle mete preferite del cosiddetto “Spaghetti tour”.

Tale tour consiste nel compiere una traversata alpinistica nel massiccio del Monte Rosa. Non sono pochi in queste settimane i gruppi di alpinisti, spesso accompagnati da guide esperte, che si avventurano in questo itinerario della durata di cinque o sei giornate.