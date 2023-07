Almeno 15 morti dopo il traghetto affondato in Indonesia: 19 dispersi, incidente al largo dell'isola Sulawesi

Almeno 15 persone sono morte dopo che un traghetto è affondato al largo dell’isola indonesiana di Sulawesi.

Affonda una nave

Il traghetto aveva 40 passeggeri a bordo quando è affondato lunedì 24 luglio: le autorità stanno cercando 19 persone ancora disperse, come confermato dall’agenzia nazionale di ricerca e salvataggio dell’Indonesia.

Sei passeggeri sono stati soccorsi e sono ricoverati in ospedale, ha detto l’agenzia. 15 i morti accertati.

La nave stava viaggiando dal villaggio di Lanto, nella provincia di Sulawesi sud-orientale, al vicino villaggio di Lagili quando si è capovolta poco dopo la mezzanotte di lunedì, ha detto il capo dell’agenzia di ricerca e soccorso locale Muhammad Arafah.

Ricerche in corso

Secondo quanto emerso dalla stampa locale, l’imbarcazione in legno è stata progettata per trasportare 20 persone al massimo.

“La ricerca sarà condotta con due squadre. La prima squadra perlustrerà il luogo dell’incidente”, ha sottolineato in una nota Muhamad Arafah, capo dell’agenzia locale di ricerca e soccorso nella città di Kendari, nel sud-est di Sulawesi.

Fonte foto: ANSA Si cercano i dispersi in acqua

“La seconda squadra condurrà una perlustrazione in superficie, intorno al luogo dell’incidente, utilizzando un gommone e una scialuppa“.

I telegiornali hanno mostrato filmati di persone su pescherecci che recuperavano corpi durante la notte e parenti in lutto in attesa di informazioni in un porto e in un ospedale locale.

Ennesimo incidente in acqua

Migliaia di residenti si sono recati nei loro villaggi domenica 23 luglio per celebrare il nono anniversario della reggenza e molte persone sono state trasportate da pescherecci o imbarcazioni come quella affondata al largo di Sulawesi.

Come nota Al-Jazeera, gli incidenti con i traghetti non sono rari in Indonesia, che è il più grande paese-arcipelago del mondo con oltre 17.000 isole. Nel 2018, ben 192 persone sono annegate quando un traghetto sovraccarico si è ribaltato ed è affondato nel lago Toba sull’isola di Sumatra. Nel maggio 2022, un traghetto con più di 800 persone a bordo si è arenato nelle acque al largo della provincia di East Nusa Tenggara. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Lo scorso 11 luglio, in Indonesia, in un tragico incidente, ha perso la vita la star del surf Mikala Jones mentre stava cavalcando le onde. Il 44enne è morto per dissanguamento dopo che una pinna della tavola gli avrebbe tranciato un’arteria femorale. Nonostante i soccorsi immediati, per la leggenda hawaiana non c’è stato nulla da fare.