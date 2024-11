Alluvione in Spagna, donna salvata dopo 3 giorni intrappolata nell’auto: i soccorritori hanno sentito le grida

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Miracoloso salvataggio nella Spagna colpita dalla tragica alluvione. Una donna è stata trovata viva dopo essere rimasta intrappolata per tre giorni in auto. È successo a Benetusser, nella provincia di Valencia, dove i soccorritori della Protezione Civile hanno trovato una donna all’interno di una delle auto che stavano rimuovendo da un sottopassaggio. Le grida della donna sono state sentite dai volontari, che l’hanno tratta in salvo.

Donna salvata dopo tre giorni in auto: il racconto

L’annuncio dell’intervento è stato dato dal capo della Protezione Civile della Comunità Valenciana ai circa 400 volontari che si trovavano nel padiglione Monbcad.

La donna, come ha spiegato Martin Perez, capo della Protezione Civile, ha gridato “medico, medico” e una squadra si è subito recata sul posto per liberarla. Le ricerche dei dispersi nell’alluvione che ha colpito duramente la regione di Valencia proseguono senza sosta.

Sale il bilancio delle vittime dell’alluvione in Spagna

Il bilancio delle vittime dell’alluvione in Spagna, come prevedibile, continua a salire. Al momento sono 211 i morti accertati, tra cui anche un ex calciatore del Valencia, ma mancano all’appello ancora molte persone disperse, il cui numero non è stato ancora quantificato.

Incalcolabili anche i danni economici: la Camera di Commercio di Valencia stima che 4.500 imprese della provincia abbiano subito danni, di queste 1.800 potrebbero essere state distrutte dalle inondazioni.

I comuni colpiti dall’alluvione contano una popolazione di 845mila abitanti, pari al 31,8% della popolazione della provincia di Valencia. Intanto nel capoluogo sono arrivati oltre settemila volontari per portare aiuto alla popolazione colpita dalla tragedia.

Il parcheggio del centro commerciale diventato “cimitero”

Tra le tragedie più gravi provocate dall’alluvione a Valencia c’è sicuramente quella del centro commerciare Bonaire, nei pressi della città di Aldaya. I sommozzatori che hanno operato nel parcheggio, coperto da tre metri di acqua, hanno parlato di un “cimitero”. Il parcheggio del centro si è trasformato in una vera e propria trappola mortale e le vittime, come riporta eldiario.es, possono essere “incalcolabili”.

Nella giornata di oggi ha parlato il premier spagnolo Pedro Sanchez: “Ci sarà il tempo di guardare indietro e appurare le responsabilità, come è avvenuto dopo la pandemia di Covid 19. Ma ora è necessario orientare gli sforzi al colossale compito che abbiamo davanti, mantenere il nostro Paese unito nell’avversità e nella solidarietà”.

“Il governo spagnolo mobiliterà tutte le risorse necessarie per tutto il tempo che ci vorrà per superare questa tragica situazione”, ha aggiunto Sanchez rivolgendosi alle persone colpite dall’alluvione.