Morto a 28 anni José Castillejo, l'ex calciatore del Valencia CF è una delle vittime dell'alluvione in Spagna

L’alluvione che ha colpito la regione di Valencia ha portato con sé una scia di devastazione. Sale il bilancio delle vittime, che potrebbe aumentare ulteriormente con molti ancora dispersi. Tra le 158 vittime ufficialmente accertate finora c’è anche José Castillejo, ex calciatore cresciuto nella cantera del Valencia CF, che ha perso la vita a soli 28 anni. La sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del calcio spagnolo, che lo ricorda con messaggi di cordoglio e commozione.

La morte di José Castillejo

La furia dell’acqua e del fango non ha lasciato scampo a José Castillejo, travolto dalla devastante ondata che ha sommerso Valencia e le aree circostanti. Castillejo è una delle 158 vittime che hanno pagato il prezzo più alto in questo disastro, il più grave a memoria recente nella regione.

Le autorità locali sono ancora impegnate a gestire l’emergenza e le operazioni di soccorso proseguono senza sosta per trovare chi risulta ancora disperso.

Aumenta giorno dopo giorno il numero delle vittime e la perdita di Castillejo ha attirato l’attenzione non solo degli amanti del calcio, ma anche della comunità valenciana che piange un altro giovane scomparso troppo presto.

Chi era José Castillejo

Nato a Valencia il 29 febbraio 1996, José Castillejo ha vissuto sin da giovane il sogno del calcio. Cresciuto nelle giovanili del Valencia CF, ha giocato fino all’Under 18 con i colori della sua città.

Durante la sua carriera ha militato in diverse squadre della Comunità Valenciana, tra cui il Paterna, il Torre Levante, il Buñol, il Recambio Colón de Valencia e il CD Roda del Castellón, per poi approdare all’Eldense, dove ha raggiunto il massimo livello della sua carriera, giocando nella terza divisione spagnola.

Castillejo era una figura conosciuta nella scena calcistica locale. Molti i messaggi di cordoglio per il giovane.

I messaggi di cordoglio dal mondo del calcio

La notizia della scomparsa di José Castillejo ha toccato profondamente il mondo del calcio. Il Valencia CF ha condiviso sui social un messaggio di addio: “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace”.

Anche il suo ex club, il CD Eldense, ha ricordato il giovane calciatore con un post che esprime “profondo dolore” e le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. In questi giorni di lutto, numerosi calciatori del Valencia si sono impegnati in prima persona per sostenere la popolazione colpita, distribuendo generi di prima necessità presso lo stadio Mestalla, dove i residenti si sono radunati dopo che l’alluvione ha travolto la città.

Anche le competizioni sportive nella comunità valenciana sono state sospese a tempo indeterminato, mentre il big match tra Valencia e Real Madrid è stato ufficialmente rinviato, in segno di rispetto per le vittime e per la difficile situazione che vive la città.