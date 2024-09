Alluvione e violente inondazioni a Cannes, le immagini dopo il nubifragio sono drammatiche: il video

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Cannes è stata colpita da un’alluvione devastante lunedì 23 settembre, a causa di un nubifragio che ha provocato vaste inondazioni nelle strade centrali della città francese. Il sindaco David Lisnard ha dichiarato su X di non aver ricevuto alcuna allerta prima dell’evento e ha criticato la mancanza di prevenzione, lamentando che l’allarme è arrivato solo un’ora dopo l’inizio della tempesta. Intanto i video dell’alluvione, che mostrano veicoli trascinati e residenti immersi nell’acqua, sono diventati virali sui social.

Alluvione a Cannes: il video delle inondazioni

Lunedì mattina l’intenso nubifragio ha colpito il Var e la zona occidentale delle Alpi Marittime, in Francia, con temporali violenti concentrati soprattutto su Cannes e Antibes.

La pioggia torrenziale ha causato inondazioni in diverse strade, trascinando con sé auto, cassonetti e altri oggetti lungo il percorso.

In alcune aree è caduto l’equivalente di un mese di pioggia in poche ore, con Cannes che ha registrato 18 millimetri d’acqua in soli 12 minuti, secondo i dati di La chaîne Météo.

La polemica del sindaco per l’allerta nubifragio

Sui social, i cittadini e lo stesso sindaco David Lisnard hanno condiviso immagini impressionanti del nubifragio che ha colpito Cannes.

Il primo cittadino ha criticato la totale assenza di allarmi dalle autorità competenti: “Nessun avviso ricevuto, nessuna previsione meteorologica accurata. Le squadre comunali hanno dovuto affrontare la situazione sul campo”, ha dichiarato in un post su X, allegando una foto che mostra una strada completamente sommersa.

I danni dell’alluvione a Cannes

Lisnard ha fatto sapere che una cellula di crisi era stata attivata già all’alba. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per soccorrere i veicoli rimasti intrappolati dalle acque.

Inoltre, è stato specificato che un messaggio di allerta è stato inviato ai cittadini, via SMS e social media, a partire dalle 7:30 dal centro di crisi.

Alcune scuole sono state chiuse in attesa che la situazione meteorologica potesse stabilizzarsi: secondo Le Figaro si tratta dei licei Coteaux e Carnot, il collegio Émile Roux e la scuola Orangers a Le Cannet.

Alle 10 del mattino, il Comune di Cannes ha diffuso un aggiornamento: “Alcuni scantinati e negozi in zona République hanno subito danni, ma non si registrano vittime né feriti. La situazione sta tornando sotto controllo”.

Il Comune di Cannes ha intenzione di chiedere chiarimenti alla Prefettura delle Alpi Marittime e a Météo-France. Intanto, il dipartimento delle Alpi Marittime è rimasto sotto allerta gialla per il rischio di piogge, inondazioni e tempeste per tutto il giorno.