Alluvione a Valencia, la tragedia del parcheggio del centro commerciale allagato: "È un cimitero"

“Un cimitero“. Lasciano poche speranze le parole usate dai sommozzatori militari della Ume che nelle ultime ore sono riusciti ad entrare in un maxi parcheggio del centro commerciale Bonaire di Aldaya, vicino Valencia, dopo la tragica alluvione che ha colpito la città spagnola e l’area circostante. Al momento dell’inondazione, avvenuta nel pomeriggio di martedì 29 ottobre, centinaia di persone sono accorse alla propria auto, trasformando la struttura sotterranea in una trappola mortale.

La tragedia del parcheggio allagato ad Aldaya, vicino Valencia

Durante il momento di picco dell’alluvione, il livello dell’acqua sarebbe salito fino a 3 metri, allagando completamente il parcheggio interrato, che contava 1.800 posti auto (5.700 invece quelli disponibili in tutto il centro commerciale).

Stando alle informazioni comunicate dai soccorsi e riportate dal quotidiano online elDiario.es, il numero di vittime rimaste intrappolate all’interno sarebbe “incalcolabile“,

Secondo quanto dichiarato da un addetto alla sicurezza del centro commerciale, quando il livello dell’acqua ha iniziato a salire, ai clienti della struttura sarebbe stato chiesto di non scendere nel parcheggio.

Ciononostante, molti non avrebbero ascoltato l’appello: “Non si sa quante persone ci possano essere, tutto il parcheggio è allagato”, ha fatto sapere l’uomo.

I danni al centro commerciale

I danni riportati all’interno dello shopping center, che ospita negozi di abbigliamento, ristoranti e cinema, sarebbero incalcolabili. L’accesso dalle scale mobili è stato totalmente devastato, rimanendo bloccato dai detriti trasportati dalla violenza dell’acqua.

Il parcheggio, tuttavia, rappresenta il punto di maggiore preoccupazione delle squadre di soccorso, impegnate in queste ore nei vari interventi. Il numero di corpi all’interno, secondo quanto trapelato, sarebbe infatti molto alto.

Sul luogo della tragedia sono giunti, insieme ai sub, anche i Vigili del Fuoco locali, ora intenti a svuotare la struttura dall’acqua attraverso l’utilizzo di pompe.

L’alluvione a Valencia

I dati più recenti parlano di 213 morti accertati nell’alluvione che ha messo in ginocchio Valencia lo scorso martedì 29 ottobre.

Fonte foto: ANSA Agenti della Guardia Civile cercano sopravvissuti all’interno di auto intrappolate sotto le fondamenta di un edificio in costruzione nella città di Paiporta, Valencia

Il bilancio è però tragicamente destinato a salire: sarebbero almeno 1900, infatti, i dispersi.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le polemiche intorno al presidente della Comunidad Valenciana Carlos Mazón, che in un video aveva negato l’emergenza e dopo l’alluvione non avrebbe dichiarato “l’emergenza catastrofica”, ritardando in questo modo i soccorsi.