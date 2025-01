Allerta meteo in Sicilia e scuole chiuse a Catania, Messina e Siracusa: il ciclone minaccia la regione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Allerta meteo in Sicilia dove è in arrivo un ciclone. Le scuole resteranno chiuse a Catania, Messina e Siracusa per la giornata di venerdì 17 gennaio, mentre saranno aperte a Palermo. La regione è minacciata da fenomeni atmosferici di grande intensità: sono attese forti piogge e raffiche di vento, motivo per cui la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa.

Allerta meteo in Sicilia

È la Sicilia la regione che dovrebbe essere maggiormente interessata dal ciclone pronto a colpire le zone del Sud Italia. È stato diramato venerdì 17 gennaio un avviso di allerta rossa per i settori orientali e arancione per quelli occidentali.

Le scuole resteranno chiuse a Catania, Messina e Siracusa, così come i parchi, i cimiteri e altri luoghi pubblici delle città. Provvedimenti analoghi sono stati presi in altre regioni minacciate dalle piogge e dal vento, come Calabria e Campania.

Si prospetta un venerdì 17 nero sul fronte del maltempo

Cosa si aspettano i meteorologi

I meteorologi si aspettano fenomeni atmosferici intensi. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sull’isola. Venti che potrebbero diventare burrasca forte. Mareggiate lungo le coste.

Ci saranno rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, secondo la Protezione civile regionale.

Il rischio di acquazzoni è nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Quando arriva il ciclone

Come riporta weathersicily.it, il maltempo sarà portato da un vortice ciclonico che è in avvicinamento e, dalle coste tunisine, giungerà in Sicilia, dove sono già presenti piogge moderate in atto.

Il picco dell’attività meteorologica dovrebbe arrivare nel pomeriggio del 17 gennaio quando ampie parti della regione saranno interessate da precipitazioni intense, localmente sotto forma di nubifragio. Sono attesi ingenti quantitativi di pioggia in tutti i settori ionici e quelli montuosi ma piogge anche intense dovrebbero coinvolgere tutto il resto dell’isola.

A esse si accompagneranno forti raffiche di vento tra Scirocco e Levante.

Scuole chiuse a Catania e Messina

La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo rossa e arancione anche su Calabria e Sardegna, mentre forte maltempo è atteso anche su Basilicata e Campania dove, come nelle altre regioni, sono attese piogge, venti e temporali.

Sulle isole e su alcuni tratti della Calabria si prospetta una giornata di maltempo estremo con la possibilità di precipitazioni abbondanti, allagamenti o, addirittura, alluvioni. In poche ore potrebbero cadere fino ad oltre 300 mm d’acqua e non si escludono locali trombe d’aria.

A causa del ciclone Mediterraneo, le scuole, come detto, resteranno chiuse in molte province, tra cui Catania, Messina e Siracusa. Gli studenti non dovranno andare a lezione anche ad Agrigento e Acireale. Chiusi parchi, cimiteri, mercati e impianti sportivi. Analoghi i provvedimenti in Calabria e in alcuni Comuni della Campania.