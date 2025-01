Allerta meteo rossa e arancione su tre Regioni venerdì 17 gennaio, scuole verso la chiusura in diversi Comuni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo rossa e arancione su tre Regioni per la giornata di venerdì 17 gennaio. Sono ampie zone di Sardegna, Sicilia e Calabria quelle a essere a maggior rischio per il ciclone Mediterraneo che dovrebbe colpire il Sud Italia. Il maltempo dovrebbe impattare anche su Basilicata e Campania. In diversi Comuni le scuole resteranno chiuse.

Allerta meteo rossa e arancione

Allerta meteo rossa e arancione per venerdì 17 gennaio. Lo ha comunicato la Protezione Civile, riferendosi in particolare a Sardegna, Sicilia e Calabria. È in arrivo qui un peggioramento delle condizioni climatiche dato da un nucleo di aria fredda in quota che porterà piogge, venti e temporali che giungeranno anche in Basilicata e Campania.

Le previsioni parlano di un vero e proprio ciclone Mediterraneo che mette in allarme le regioni citate a causa di “condizioni meteorologiche avverse“.

Fonte foto: ANSA Sono attese precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento

La situazione nella regioni a rischio

L’allerta si protrarrà dal mattino del 17 gennaio. In Sicilia, Sardegna e Calabria sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Ci si aspetta insomma fenomeni di forte intensità, raffiche di vento da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste. Situazione da tenere d’occhio, come detto, anche in Basilicata e Campania.

Massimo grado di allerta su ampi settori di Calabria e Sicilia, soprattutto su Calabria centro meridionale e Sicilia centro orientale, mentre la Protezione Civile ha parlato di rischio arancione sui settori orientali della Sardegna, su parte della Sicilia e sulla Calabria centro-orientale.

Sarà dunque un venerdì 17 nero sul fronte meteo con la previsione di un maltempo estremo e la possibilità della comparsa di precipitazioni abbondanti, allagamenti o, addirittura, alluvioni. I meteorologici prevedono forti temporali, vento e bufere di neve sull’Etna e stimano che in poche ore potrebbero cadere fino ad oltre 300 mm d’acqua. Non escludono inoltre locali trombe d’aria. Sotto osservazione, più delle altre, le province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.

Scuole chiuse, ecco dove

A causa dell’allerta meteo, il secondo negli ultimi giorni, diversi Comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per venerdì 17 gennaio. Gli studenti quindi non dovranno andare a lezione a Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Acireale. Chiusi anche parchi, cimiteri, mercati e impianti sportivi.

Analoghi i provvedimenti in Calabria dove a Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e provincia le scuole rimarranno chiuse. Questi i comuni che hanno comunicato la decisione presa: Siderno, Bova Marina, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Locri, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Palizzi, Roghudi, Montebello Jonico, Condofuri, Motta San Giovanni, Cinquefrondi, Polistena, Taurianova, Cittanova, Bagnara, Caulonia, Marina di Gioiosa Jonica, Stilo, Villa San Giovanni, Monasterace, Polistena, Bivongi, Cosoleto.

Non solo nelle regioni dichiarate con allerta rossa o arancione, gli edifici scolastici non apriranno neanche in alcune zone della Campania dove, a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata, sono previste forti raffiche di vento e mare agitato lungo le coste. Scuole chiuse dunque – come cimiteri e parchi pubblici – a Caserta e provincia.