Allerta meteo Bologna, il fiume Ravone esonda e allaga via Saffi: ordine di evacuazione per chi è a rischio

La città di Bologna è stata colpita da una severa allerta meteo. Una forte pioggia ha provocato l’esondazione del fiume Ravone, causando ingenti allagamenti e danni in varie zone della città. Il sindaco Matteo Lepore ha fatto appello ai cittadini affinché restino in casa e seguano le direttive delle autorità per garantire la loro sicurezza.

Maltempo a Bologna

La pioggia incessante ha portato a un accumulo record di 80 millimetri di precipitazioni in sole quattro ore, superando notevolmente i livelli registrati in occasioni simili nell’anno precedente.

“Questa è una situazione senza precedenti che richiede la massima prudenza”, ha dichiarato il sindaco Lepore.

L’intera città metropolitana sta affrontando gravi difficoltà, con le zone collinari e quelle vicine ai torrenti particolarmente colpite.

Esonda il Ravone

Il torrente Ravone, nella zona sud di Bologna, ha superato i livelli di sicurezza e ha iniziato a straripare nel tardo pomeriggio, inondando strade e abitazioni, in particolare via Saffi e le aree limitrofe.

Secondo i dati forniti dall’Arpae, il livello del Ravone è cresciuto di due metri in un’ora, raggiungendo la soglia di criticità rossa.

“Il torrente ha iniziato a esondare in diversi punti, rendendo impraticabili molte strade”, ha comunicato il sindaco attraverso i suoi canali social.

Ordine di evacuazione

In risposta immediata alla crescente emergenza (anche in altre parti d’Italia, come a Palermo), è stato emesso un ordine di evacuazione per i residenti di via Saffi e delle zone circostanti. Gli abitanti sono stati urgentemente invitati a salire ai piani alti delle loro abitazioni e a rimanere al sicuro.

È stato anche raccomandato di mantenere le linee telefoniche aperte per comunicazioni di emergenza e aggiornamenti. Le autorità hanno chiuso numerose strade e sconsigliano l’uso di veicoli per prevenire ulteriori rischi.

I parchi cittadini e i centri sportivi rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. Inoltre, sono stati segnalati blackout in alcune zone, come via Pasubio e via Tolmino, dove è assente l’energia elettrica. Il Comune, in collaborazione con la Protezione Civile, ha attivato un numero di emergenza per assistere chi non è in grado di evacuare autonomamente o necessita di un rifugio sicuro. Le persone non autosufficienti o in difficoltà possono contattare la Polizia Locale, che coordina gli interventi di soccorso e di evacuazione.