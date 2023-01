Allerta meteo arancione in Campania: scuole chiuse a Napoli martedì 17 gennaio 2023, pericolo per la pioggia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La Campania si appresta a vivere un martedì all’insegna del maltempo. Per la giornata del 17 gennaio 2023, infatti, è stato emanato un nuovo avviso, valido su tutto il territorio regionale, per piogge e temporali anche di forte intensità. L’allerta, segnalata come arancione, sarà valida dalle 9 di martedì 17 gennaio 2023 alle 9 di mercoledì 18 gennaio 2023.

Allerta arancione in Campania, temporali in arrivo

La nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per domani, martedì 17 gennaio 2023, riguarda ogni territorio della Campania. I primi effetti si sono già sentiti nel corso della giornata di lunedì, quando sul territorio si sono abbattute le prime forti piogge che hanno reso difficile il collegamento con le isole.

Secondo le previsioni meteo, la situazione sarà ancora più difficile domani, con vento previsto fino a 40 nodi, mare con forza 6/7 ed onde di altezza superiore ai tre metri con prevedibili ripercussioni sulla regolarità del servizio assicurato dalle compagnie di navigazione. Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità e venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest.

Fonte foto: ANSA

Scuole chiuse a Napoli

Dopo aver appreso la notizia dell’allerta arancione diramata a cavallo delle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, alcune amministrazioni comunali hanno deciso di intraprendere alcune iniziative.

E il caso di Napoli e Sapri che hanno già assunto la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nel caso del capoluogo di regione l’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi riguarda anche la chiusura di tutti i parchi cittadini e dei cimiteri.

L’allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i sindaci alla massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei principali scenari di evento ed effetto al suolo.

Il messaggio ai sindaci è quello di essere pronti a tutto, con il meteo che potrebbe portare a violenti fenomeni che potrebbero causare frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno e anche innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua

Allerta arancione, cosa significa

Ma cosa significa realmente allerta arancione? Come vi avevamo già spiegato, si tratta di una segnalazione del Dipartimento della Protezione Civile per descrivere ogni livello di criticità o allerta, suddiviso per tipologia di rischio, sugli scenari che potrebbero verificarsi sul territorio nazionale e i possibili effetti e danni associati a condizioni meteorologiche avverse.

Nello specifico l’allerta arancione, segnalata come situazione moderata, è quella in cui si possono verificare scenari idrogeologici o idrici che possono comportare danni e gravi effetti per la sicurezza delle persone.