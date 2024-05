Allerta meteo arancione a Milano per temporali e vento forte, fiumi Seveso e Lambro a rischio esondazione

L’ondata di maltempo non dà tregua a Milano e al resto della Lombardia. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha emanato un’allerta meteo arancione per temporali a partire dalle ore 18 di giovedì 30 maggio. Allerta gialla invece a partire dalle ore 21 per rischio idraulico e a partire dalla mezzanotte per vento forte. Si teme anche che i fiumi Seveso e Lambro esondino in alcuni punti.

A Milano il Centro operativo della protezione civile comunale (Coc) è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Nel corso dell’allerta meteo, il comune di Milano raccomanda ai cittadini a non sostare nelle zone a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre consiglia caldamente di non rifugiarsi sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Ai cittadini è stato anche suggerito di mettere in sicurezza oggetti e vasi presenti sui balconi in quanto c’è il pericolo che possano essere spostati da vento e pioggia forte.