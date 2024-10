Allerta meteo arancione in 5 regioni, torna la paura in Emilia-Romagna dopo l'alluvione

Sale di nuovo il livello di guardia per il meteo in Emilia-Romagna. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione in diverse aree della regione, ancora alle prese con le conseguenze dei violenti nubifragi che l’hanno nuovamente colpita nell’ultima ondata di maltempo di metà settembre, ma anche sull’intera Umbria e su parte di Veneto, Toscana e Marche. Allerta gialla, invece, per altre 13 regioni.

Il bollettino della Protezione civile

Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino della Protezione civile, per le prime ore della giornata di giovedì 3 ottobre è previsto l’arrivo di “un’intensa perturbazione, di origine atlantica” che causerà un diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali attese su gran parte dell’Italia, a partire dal Centro-Nord, per estendersi successivamente anche al Sud.

“Inoltre – si legge nel comunicato del Dipartimento – la ventilazione tenderà a rinforzare, nella seconda parte della giornata, su alto Adriatico, aree appenniniche e Sardegna, contribuendo ad un deciso calo delle temperature”.

L’allerta meteo

In particolare sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e su Abruzzo e Molise, soprattutto sulle aree occidentali, che si diffonderanno poi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania.

Fenomeni che, come comunicato dalla Protezione civile, “saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Le regioni in arancione e in giallo

Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo arancione per la giornata di giovedì 3 ottobre, su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche e sull’intero territorio dell’Umbria.

La nuova ondata di maltempo sull’Italia potrebbe determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche su diverse zone della penisola.

Di seguito nello specifico le zone delle regioni maggiormente interessate dalle violente precipitazioni, suddivise per tipologia di rischio.

Moderata criticità per rischio idraulico – allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-1, Marc-2

Moderata criticità per rischio temporali – allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Moderata criticità per rischio idrogeologico – allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

La Protezione civile ha, inoltre, diramato l’allerta meteo gialla su altre regioni, come Lazio, Molise, Campania e Puglia, oltre che in alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Sardegna e Basilicata.