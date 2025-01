Allerta meteo a Catania, a Randazzo esonda il torrente Nunziata e strade allagate: il video

È allerta meteo in provincia di Catania, dove a causa della forte pioggia è esondato il torrente Nunziata nel territorio del comune di Randazzo. Per via della piena, è stata disposta l’evacuazione d’urgenza per una quindicina di persone. Tra di loro, anche un soggetto colpito da ictus, per il quale si è resa necessaria l’assistenza dei sanitari del 118.

Ondata di maltempo su Catania e provincia

A Randazzo si è visto l’intervento di protezione civile, forestali, carabinieri e Croce rossa. Per superare l’acqua, alta circa un metro, è stato necessario attendere l’arrivo di un mezzo speciale. Le autorità hanno inoltre richiesto la collaborazione dei locali club di fuoristradisti.

Nella giornata del 17 gennaio la provincia di Catania, così come tutta la parte orientale dell’Isola e buona parte di quella centrale, sono state caratterizzate da allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico.

A Catania, il sindaco ha disposto la chiusura di scuole, parchi pubblici, cimiteri, mercati rionali e impianti sportivi. La cittadinanza è stata invitata a limitare le uscite e ad evitare il transito nei sottopassi, sotto gli alberi e in zone già in precedenza colpite da eventi alluvionali.

Molti i danni segnalati nella città del Liotru, dal nome dell’elefantino simbolo del capoluogo etneo. Tra gli episodi più rilevanti si segnala la caduta di un lampione comunale che è andato a schiantarsi contro la vetrata del negozio. E un video divenuto virale mostra un automobilista salvato da soccorritori in gommone in una strada completamente allagata.

Una violenta mareggiata che ha colpito il lungomare di Catania ha distrutto la camminata in cemento del porticciolo di San Giovanni Li Cuti, area frequentata anche nei mesi invernali. La zona è stata transennata.

Particolarmente colpiti dalla furia degli elementi anche i comuni di Belpasso, Adrano, Paternò, Acireale, Mascalucia. I vigili del fuoco hanno messo in atto oltre 100 interventi su tutto il territorio, soprattutto per alberi sradicati, strutture pericolanti e allagamenti.

La fake news sulla chiusura delle scuole

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha avvertito la cittadinanza che la notizia della chiusura delle scuole anche nella giornata di sabato 18 gennaio è una fake news.

Qualora fosse necessario, verrà disposta la chiusura dei singoli istituti scolastici nelle aree a rischio.

Voli a rischio all’aeroporto di Catania

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato che a causa dell’allerta meteo potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli. Il consiglio, per chi debba viaggiare, è quello di controllare lo stato del volo sul sito del proprio vettore.

Ma l’allerta meteo ha portato anche alla cancellazione di una serie di treni nella Sicilia orientale e in gran parte della Sicilia centrale, con relativi bus sostitutivi.