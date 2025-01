Aeroporto di Catania colpito dal maltempo durante l'allerta meteo in Sicilia: "Voli a rischio"

Nuova allerta meteo in Sicilia. La Regione nelle prossime ore sarà investita da un’ondata di maltempo. Dall’aeroporto di Catania fanno sapere che sono previsti ritardi, cancellazioni e dirottamenti di voli. Il bollettino diramato dalla protezione civile indica allerta rossa per tutta la Sicilia orientale e per gran parte di quella centrale. Allerta arancione invece per il resto del territorio dell’isola.

Allerta meteo in Sicilia, voli a rischio all’aeroporto di Catania

L’aeroporto di Catania ha divulgato un avviso ai passeggeri in cui viene comunicato che, a causa dell’allerta meteo prevista per venerdì 17 gennaio, giorno in cui sono previsti temporali intensi sulla Sicilia Orientale, potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli.

Sempre dall’aeroporto spiegano che i viaggiatori è opportuno che si mettano in contatto direttamente con la compagnia aerea di riferimento per aggiornamenti sullo stato del volo.

Fonte foto: ANSA

Inoltre, viene spiegato che i passeggeri è bene che mettano in conto eventuali rallentamenti nei trasporti per raggiungere l’aeroporto.

Per ulteriori informazioni, l’aeroporto catanese invita a contattare i suoi canali di assistenza.

Maltempo in Sicilia, le province più a rischio

Il maggiore rischio di acquazzoni intensi, secondo le previsioni, riguarda le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Il bollettino spiega che sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni potrebbero manifestarsi sottoforma di rovesci di forte intensità e accompagnati da attività elettrica e da forti raffiche di vento.

Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Non si escludono mareggiate lungo le coste, in particolare su quelle della fascia ionica.

Diversi comuni chiudono le scuole

Dopo che la protezione civile ha emesso l’avviso di allerta rossa e arancione, diversi sindaci siciliani hanno provveduto ad emanare ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado.

Tra coloro che subito si sono attivati c’è il primo cittadino di Catania Enrico Trantino.

“La protezione civile – ha scritto Trantino su Facebook – ha appena diramato il bollettino meteo. Per domani allerta rossa. Stiamo disponendo la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche. Non abbiamo ulteriori poteri di intervento. Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini e al rispetto delle regole di prudenza”.

Trantino, oltre ad aver disposto la chiusura delle scuole, ha ordinato anche quella degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, del Giardino Bellini e di tutti i parchi comunali. Ordinata anche la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria).

Attivato anche il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.