Alle Paralimpiadi Alessandro Ossola si inginocchia per la proposta di matrimonio: la storia dell'atleta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandro Ossola, atleta 36enne, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Arianna alle Paralimpiadi di Parigi. Il colpo di scena, che ha entusiasmato e commosso il pubblico, è arrivato dopo la semifinale dei 100 metri T63. Una storia nella storia, quella di Ossola, che in un incidente nel 2015 ha perso la moglie Federica, stesso evento in cui ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Dopo anni di riabilitazione e impegno per sostenere lo sport per disabili, ha ritrovato amore e supporto in Arianna, incontrata nel 2019 e adesso sua prossima sposa.

Alessandro Ossola, proposta di matrimonio alle Paralimpiadi di Parigi

“Ho pensato di proporglielo qui a Parigi qualche settimana fa”. Come non sorridere davanti al gesto di Alessandro Ossola, atleta alle Paralimpiadi che nella magica atmosfera della Ville Lumière si è inginocchiato, come l’etichetta impone, e ha fatto la sua proposta di matrimonio ad Arianna, sua compagna.

Ossola ha quasi raggiunto la finale dei 100 metri T63, ma la sua stella ha brillato più per la sua performance intima ed emozionante. Piemontese, 36 anni, è a Parigi come atleta paralimpico dopo la tragedia personale del 2015.

Fonte foto: IPA

Alessandro Ossola si inginocchia per la sua proposta di matrimonio durante le Paralimpiadi

L’incidente di Alessandro Ossola e la perdita della moglie

Il 29 agosto 2015 un grave incidente stradale in moto gli portò via la moglie Federica e costrinse i medici ad amputargli la gamba sinistra.

Ossola ha raccolto i cocci della sua vita e ha intrapreso un impegnativo percorso di recupero che lo ha condotto fino alla partecipazione alle Paralimpiadi.

Parallelamente, il 36enne ha dedicato il suo impegno a sostenere lo sport paralimpico, promuovendo progetti e iniziative per favorire l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

Il nuovo amore e la proposta di matrimonio

Nel 2019, 4 anni dopo l’incidente, Alessandro Ossola ha incontrato Arianna, la donna che ora è la sua futura sposa, dopo un rapporto cresciuto negli ultimi cinque anni.

Il 1 settembre, mentre lo sosteneva calorosamente dagli spalti dello Stade de France, Arianna ha visto il 36enne avvicinarsi a lei per porle la domanda che ha cambiato le loro vite.

“Lei mi segue sempre durante le mie gare” ha raccontato l’atleta. “L’ho conosciuta a Sanremo nel 2019 in un’estate dove volevo solo stare rilassato e non cercavo nulla. La vita è strana. A volte ti sblocca il viaggio in un giorno incredibile, anche quando sembra che le cose non funzionino bene” ha aggiunto.

Inutile specificarlo ma, per la cronaca, la risposta è stata un convintissimo “sì”. Anche se non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri maschili T63, la felicità di Ossola è stata comprensibilmente al massimo, forse anche superiore a quella derivante da una medaglia d’oro.