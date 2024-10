Allarme Escherichia Coli al McDonald's, come si chiama in Italia il panino che ha causato il panico negli Usa

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mercoledì 23 ottobre ha fatto il giro del mondo la notizia di un morto negli Usa, e di 49 intossicati, in seguito al consumo del panino Quarter Pounders di McDonald’s. Il decesso e i malori sarebbero stati causati dall’Escherichia Coli. In Italia, il panino era conosciuto come McRoyal Deluxe, ma da qualche anno è fuori produzione, tanto che sul sito (italiano) del noto fast food non ce n’è traccia.

Escherichia Coli nel panino del McDonald’s

Come ricostruito da Associated Press, circa 50 persone – tra i 13 e gli 88 anni – sono state colpite dal batterio dell’Escherichia Coli negli Stati Uniti: una di loro è morta.

A segnalare i casi sono stati i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC).

La causa dei malori: la carne non c’entra

Un’indagine preliminare sembrerebbe suggerire che siano state le fette di cipolla cruda servite nei Quarter Pounders a causare il focolaio.

Esclusa l’ipotesi che a scatenare il panico sia stata la carne: gli hamburger sono serviti rispettando requisiti federali, i protocolli seguiti da McDonald’s prevedono la cottura a una temperatura che uccide i batteri, al contrario appunto delle cipolle che invece sono servite crude.

Cos’è l’Escherichia Coli

L’Escherichia Coli è un tipo di batterio presente nell’ambiente, si può trovare anche nell’acqua, nei cibi o negli intestini di persone e animali.

Molti E. Coli sono innocui, ma alcuni sono pericolosi, come O157, che sarebbe il batterio protagonista dell’episodio legato al panino del McDonald’s.

O157, secondo i CDC americani, può produrre una tossina in grado di provocare:

diarrea (anche emorragica)

(anche emorragica) insufficienza renale (soprattutto nei bimbi sotto ai 5 anni)

(soprattutto nei bimbi sotto ai 5 anni) febbre

vomito

disidratazione

vertigini

Il tipo di batterio implicato in questo focolaio causa circa 74 mila infezioni negli Stati Uniti ogni anno, con oltre 2 mila ricoveri e 61 morti (dati CDC).

Le intossicazioni alimentari colpiscono almeno 48 milioni di persone negli Stati Uniti ogni anno (128 mila ricoveri e 3 mila decessi), ma quella causata da E. coli è solo una delle cause.

Ci sono tanti altri germi, il più comune è il norovirus, un gruppo di virus che causa tra i 19 milioni e i 21 milioni di casi di intossicazione alimentare negli Stati Uniti all’anno (dati CDC).

Senza dimenticare la salmonella (1,3 milioni di casi negli Usa ogni anno) o la Listeria (1.600 ogni anno, ma ben 260 decessi).

Il tonfo in Borsa

Nella giornata di mercoledì 23 ottobre il titolo di McDonald’s ha perso il 5,1% ed è stato il peggiore sul Dow Jones, dopo il caso dell’Escherichia Coli nei panini.

Il panino di McDonald’s al centro della bufera come si chiama in Italia?

Il Quarter Pounder è il nome del panino, ma solo negli Stti Uniti.

In Italia, infatti, è noto come McRoyal Deluxe, ma da noi risulta fuori produzione (tanto che non è presente nemmeno sul sito italiano di McDonald’s).

Tra i panini venduti in Italia non c’è quello che avrebbe causato le intossicazioni alimentari negli Usa: è fuori produzione da anni

Come ricostruito da Esquire, il McRoyal Deluxe era stato inventato nel 1972 da Al Bernanrdin, che gestiva un ristorante in California: di fatto, la sua idea era stata quella di aumentare il peso della carne macinata, che prima della cottura ammonta a un quarto di libbra (da cui il nome originale, Quarter Pounder), circa 120 grammi.

Proprio per questo, il Quarter Pounder cambia nome in quasi tutto il resto del mondo, vista la diffusione su larga scala del sistema metrico decimale (quindi si parla di grammi, non di libbre).

In Svizzera si chiama Cheeseburger Royal, in Germania Hamburger Royal TS, in Russia Grand Cheeseburger.

Il tema di queste differenze è finito anche in una scena di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, in cui

Questa storia dei nomi dei panini di McDonald’s è il soggetto di una scena di Pulp fiction di Tarantino, quella in cui Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) spiega a Vincent Vega (John Travolta) che:

“Sai come chiamano un quarto di libbra con formaggio a Parigi? Hanno un sistema metrico decimale: non sanno che c**** sia un quarto di libbra. Lo chiamano ‘Royale con formaggio'”.