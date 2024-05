Allarme bomba all'università La Sapienza a Roma, evacuata sede Sociologia: polizia nelle aule dagli studenti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Allarme bomba all’università La Sapienza di Roma. Nella mattinata di giovedì 9 maggio gli artificieri si sono recati all’ateneo, la polizia è entrata nelle aule per chiedere agli studenti di evacuare la sede di Sociologia. Allarme rientrato dopo le verifiche.

Allarme bomba alla facoltà di Sociologia della Sapienza

La segreteria della facoltà di Sociologia della Sapienza avrebbe ricevuto una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno nell’edificio.

Per questo, dalla sede di via Salaria, a Roma, è scattato l’allarme bomba.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge la sede della facoltà di Sociologia dell’Università La Sapiena, a Roma, in via Salaria

Nessun ordigno trovato: falso allarme

Nella tarda mattinata è rientrato l’allarme bomba arrivato: gli artificieri, sul posto, non hanno trovato ordigni. Lo riferisce l’Adnkronos.

Studenti rientrati nelle aule

Dopo le verifiche degli artificieri, che hanno dato esito negativo, gli studenti sono lentamente rientrati nelle aule dell’università.