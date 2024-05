Falso allarme bomba nella sede Inps a Cagliari in viale Regina Margherita: i sospetti di una guardia giurata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Allarme bomba nella mattinata di giovedì 9 maggio nella sede Inps di viale Regina Margherita in pieno centro a Cagliari. Tutto è nato dalla scoperta di uno strano oggetto davanti all’ingresso, fatta da una guardia giurata nelle prime ore del mattino. Fortunatamente, i controlli degli artificieri hanno poi rivelato che si è trattato di un falso allarme.

Allarme bomba in sede Inps a Cagliari: cosa è successo

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, poco prima delle ore 8 del mattino una guardia giurata si è accorta di uno strano oggetto posizionato vicino all’ingresso. Il vigilante, avvicinandosi, ha notato una bomboletta spray da cui usciva fuori un filo e ha dato l’allarme.

Sul posto è immediatamente arrivata la Polizia, con gli agenti della squadra volante. L’area antistante è stata transennata, viale Regina Margherita è stato chiuso al traffico e il personale della sede dell’Inps è stato messo in sicurezza. Sul posto sono giunti anche gli artificieri della Polizia di Stato per verificare se la bomboletta abbandonata davanti all’ingresso degli uffici Inps sia effettivamente un ordigno o no.

L’allarme bomba nella sede Inps a Cagliari era falso

Dalle verifiche degli artificieri della Polizia di Stato è stato appurato poi quello che lasciato davanti all’ingresso della sede Inps di viale Regina Margherita a Cagliari non era un vero ordigno. In ogni caso, l’oggetto è stato lasciato probabilmente proprio con lo scopo di creare allarmismo, dal momento che, dalla bomboletta spray, usciva fuori un filo per renderla simile a una bomba artigianale.

La situazione a Cagliari dopo il falso allarme bomba nella sede Inps

L’allarme bomba nella sede Inps in centro a Cagliari è terminato: viale Regina Margherita è stato riaperto al traffico e i dipendenti degli uffici sono ritornati al lavoro. La Polizia indagherà su quanto accaduto, cercando di individuare chi ha lasciato il falso ordigno davanti alla sede dell’Inps.

