Allarme bomba sull'aereo diretto a Londra, atterraggio d'emergenza a Francoforte: paura per 147 passeggeri

Momenti di forte panico su un volo diretto da Nuova Delhi a Londra, costretto a un atterraggio d’emergenza in Germania a causa di un allarme bomba scattato a bordo. L’aereo della compagnia indiana Vistara, con 147 passeggeri, è stato dirottato a Francoforte, ma tutti i controlli effettuati in seguito all’arrivo hanno negato la presenza di un ordigno sul velivolo.

L’allarme bomba

Secondo quanto ha riferito la polizia tedesca e dalla compagnia aerea, la segnalazione sulla presunta presenza di una bomba a bordo dell’aereo sarebbe arrivata da un account della piattaforma social X.

Un portavoce del vettore ha rivelato successivamente che quello da Nuova Delhi a Londra non è stato l’unico volo interessato da un allarme bomba nella giornata di venerdì 18 ottobre: altri due aerei della stessa compagnia e partiti dalla capitale indiana, infatti, sarebbero stati oggetto della stessa minaccia, anche in questo caso rivelatasi falsa.

L’aereo per Londra

La compagnia aerea ha confermato che il velivolo diretto a Londra è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Francoforte, dove è stato sottoposto a tutti i necessari controlli di sicurezza prima di essere autorizzato a concludere il viaggio, con l’arrivo a Londra alle 23.40 ora locale.

“Il volo Vistara UK17 in partenza da Delhi per Londra il 18 ottobre 2024 ha ricevuto una minaccia alla sicurezza sui social media. In linea con il protocollo, tutte le autorità competenti sono state immediatamente informate e, come misura precauzionale, i piloti hanno deciso di dirottare il volo verso Francoforte” si legge nel comunicato diffuso dalla compagnia.

Allo stesso modo, come riportato dal quotidiano indiano The Hindu Times, il vettore indiano ha confermato che gli altri due voli coinvolti dall’allarme bomba, l’UK21 in partenza da Delhi e diretto a Parigi e l’UK161 atteso Hong Kong, sono arrivati negli aeroporti di destinazione rispettando tutte le procedure di sicurezza.

I precedenti

Quelli scattati nella giornata di venerdì 18 ottobre non sono i primi allarmi bomba a coinvolgere la compagnia Vistara: all’inizio di settembre, un altro aereo in volo da Mumbay a Francoforte era stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Turchia dopo la minaccia della presenza di un ordigno scritta nella toilette di bordo.

Uno degli ultimi casi di emergenza in aereo avvenuto in Italia è stato registrato sul volo Colonia-Roma, dove a inizio ottobre un passeggero è stato colto da infarto in seguito a una forte turbolenza a bordo, causata da una tempesta poco prima dell’arrivo a Fiumicino.