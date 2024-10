Turbolenza sul volo Colonia - Roma, passeggero ha un infarto in aereo: il racconto della testimone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di terrore a bordo dell’aereo. Sono quelli vissuti dai passeggeri del volo Colonia-Roma che ha incontrato una forte turbolenza a causa di una tempesta poco prima dell’arrivo a Fiumicino. Forti turbolenze durate oltre venti minuti che hanno messo a dura prova le persone a bordo, tra cui un passeggero che è stato colto da infarto.

Forte turbolenza sul volo Colonia-Roma

A riportare la notizia è Il Messaggero, che ha intervistato una donna che era a bordo di quel volo, partito da Colonia in Germania e atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino nei giorni scorsi.

A causare la maxi turbolenza è stata una tempesta nel quale l’aereo si è imbattuto poco prima dell’arrivo nella Capitale.

Fonte foto: ANSA

Le forti turbolenze hanno scatenato l’inferno a bordo del velivolo, tra panico e paura, e molti passeggeri si sono sentiti male.

Il racconto della testimone a bordo

A descrivere quei momenti è una imprenditrice vitivinicola marchigiana, abituata a viaggiare spesso per lavoro: “Non ho chiuso occhio tutta la notte ma sono felice di essere ancora qui per poter raccontare di aver superato questa brutta avventura“.

“Dovevamo atterrare alle 13.50 a Fiumicino ma il velivolo ha iniziato a ballare”, racconta la donna al quotidiano.

“Per 25 minuti – dice – abbiamo affrontato turbolenze tali che molti si sono sentiti male”. “Tutti strillavano, molti piangevano”, ricorda.

Passeggero colto da infarto

A causa della paura per le forti turbolenze un passeggero è stato colpito da un infarto. “Non si potevano muovere neppure le hostess tanto che l’uomo è stato adagiato per terra”, racconta.

“Spero si sia salvato perché le sue condizioni, anche dopo l’atterraggio, sembravano critiche”.

“Io avevo a fianco una giovane donna – aggiunge – mi è rimasta avvinghiata al braccio per tutti quegli interminabili minuti nei quali ringrazio il mio stomaco forte per non aver ceduto”.

Durante quei concitati momenti l’imprenditrice è rimasta in contatto con i familiari, nonostante la paura: “Eravamo talmente vicini a terra che i nostri smartphone trovavano la linea e io cercavo di mandare messaggi WhatsApp aggiornando i miei cari”.

Quando poi l’aereo è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino senza ulteriori incidenti, è scoppiata la gioia a bordo.