Allagato tunnel dell'Eurostar a Londra per il maltempo: 14 treni per l'Europa cancellati e passeggeri nel caos

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il maltempo ha colpito duramente i servizi ferroviari internazionali, creando caos per i viaggiatori che utilizzano la linea Eurostar da Londra all’Europa. L’allagamento di un tunnel nel Sud dell’Inghilterra ha portato alla cancellazione di diversi treni Eurostar, causando disagi significativi e ritardi. Migliaia i passeggeri rimasti in balìa della situazione, in uno dei momenti, quello della fine dell’anno, che vede chiaramente crescere vertiginosamente i flussi dei viaggiatori.

Tunnel dei treni Eurostar allagato

I servizi ferroviari internazionali da e per Londra sono finiti nel caos totale per via del maltempo. Almeno 14 treni Eurostar sono stati cancellati a causa di un’alluvione che ha interessato un tunnel vicino alla stazione internazionale di Ebbsfleet, nel Kent.

Questo imprevisto ha lasciato migliaia di passeggeri bloccati durante uno dei fine settimana più affollati dell’anno per i viaggi in treno.

Fonte foto: ANSA

Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati in uno dei weekend più affollati dell’anno, dopo l’allagamento del tunnel dell’Eurostar

Le scuse di Eurostar

Eurostar, responsabile dei collegamenti tra Londra e destinazioni come Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha presentato le scuse ai viaggiatori per gli inconvenienti causati da questa interruzione nei loro programmi di viaggio.

Non solo i servizi Eurostar sono stati influenzati, ma anche le corse della Southeastern Railway sulla stessa tratta hanno subito disagi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il maltempo in Gran Bretagna

Il maltempo ha colpito la regione con forti piogge, neve e ghiaccio, come evidenziato dai numerosi avvisi del Met Office, che ha allertato su più di 100 aree del Paese. Questa combinazione di condizioni meteorologiche avverse ha portato all’allagamento del tunnel, creando ostacoli significativi per il normale svolgimento dei servizi ferroviari.

Le condizioni meteo avverse stanno da giorni colpendo la Gran Bretagna dopo l’arrivo della tempesta Gerrit, che ha generato danni significativi a case, infrastrutture e trasporti. I venti fino a 140 km/h, abbondanti nevicate e piogge intense hanno causato sospensioni nei servizi ferroviari, blocchi stradali e black-out elettrici.

Le raffiche di vento hanno danneggiato abitazioni in Scozia, dove 8000 case sono rimaste senza corrente. La compagnia energetica SSEN ha avvertito che il ripristino avrebbe richiesto giorni, spingendo molti residenti a evacuare.

La situazione critica ha portato anche un atterraggio rischioso di un aereo all’aeroporto di Heathrow a Londra. Diversi servizi ferroviari sono stati sospesi nella Gran Bretagna settentrionale, con il traffico bloccato e ben 18 voli cancellati a Heathrow, compromettendo rotte nazionali e internazionali.