Il video della tempesta Gerrit con danni in Inghilterra e Scozia: atterraggio estremo per un aereo a Londra

La tempesta Gerrit ha scatenato il caos in Scozia e in alcune regioni dell’Inghilterra settentrionale, causando danni significativi a case, infrastrutture e servizi di trasporto. Venti fino a 140 chilometri orari, abbondanti nevicate e piogge copiose hanno provocato la sospensione dei servizi ferroviari, il blocco del traffico stradale e il black out elettrico in diverse zone. Condizioni tanto avverse che un aereo si è reso protagonista di un atterraggio “da brivido” all’aeroporto di Heathrow a Londra.

I danni della tempesta Gerrit

La tempesta Gerrit ha travolto il Regno Unito, portando con sé venti impetuosi, abbondanti nevicate e piogge torrenziali. Le conseguenze di questo evento meteorologico si sono manifestate in modo drammatico, con case danneggiate, servizi di trasporto interrotti e migliaia di persone senza corrente.

Le raffiche di vento raggiungono velocità fino a 140 chilometri orari, creando un quadro di disastri nelle regioni colpite. Gli effetti più evidenti si sono registrati in Scozia, dove il black out elettrico ha colpito 8000 abitazioni.

La compagnia energetica scozzese SSEN ha avvertito che il ripristino della corrente potrebbe richiedere altre 48 ore, prospettiva che ha spinto molti residenti a evacuare le proprie abitazioni per precauzione.

Trasporti in tilt

I servizi ferroviari sono stati sospesi, il traffico stradale è stato bloccato in molte città e l’aeroporto di Heathrow ha registrato la cancellazione di 18 voli, compromettendo sia le rotte nazionali che internazionali.

L’aereoporto londinese ha visto persino un aereo dell’American Airlines affrontare un atterraggio rischioso a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Le previsioni dei prossimi giorni

La tempesta Gerrit ha colpito in modo particolare la Scozia, già segnata da una serie di eventi meteorologici estremi nel corso degli ultimi anni. Il black out elettrico potrebbe persistere fino a sabato nel nord-est del Paese e nelle isole Shetland, causando notevoli disagi alla popolazione locale.

L’organizzazione privata Tornado and Storm Research Organisation (Orro) ha categorizzato il fenomeno come un raro tornado, evidenziando la sua eccezionalità in questa parte del mondo. Il nome “Gerrit” è stato assegnato dalla meteorologia britannica nel 2021, seguendo la pratica ormai comune di attribuire nomi ai fenomeni meteorologici, e prende il nome dal noto meteorologo olandese Gerrit Hiemstra.