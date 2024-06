Allagamenti e frane a Vobarno in provincia di Brescia: persone isolate salvate dai vigili del fuoco

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altra pioggia battente, altri danni nel nord Italia: nella giornata di martedì 4 giugno, a Collio di Vobarno, in provincia di Brescia, in tre punti differenti del paese si sono verificate esondazioni. Acqua e fango hanno invaso la vecchia Provinciale IV. Inoltre una frana ha interessato la strada che sale in Degagna.

Brescia, Collio di Vobarno: esonda il Rio Traversante, fango e allagamenti

Il torrente Rio Traversante, nell’esondare, ha provocato allagamenti. Alcune strade si sono riempite di fango.

Le autorità hanno disposto la chiusura della vecchia statale.

Frana a Degagna, persone isolate soccorse dai vigili del fuoco

Anche la frazione di Degagna, in cui vivono circa cinquecento residenti, è stata colpita dal maltempo.

Si è verificata una frana che ha interessato la strada di accesso alla frazione, isolando la zona, come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia.

Diverse squadre di pompieri (una settantina quelli impegnati), provenienti anche dai comandi vicini, sono state mobilitate sulla zona in soccorso alla popolazione.

In particolare si sono attivati gli esperti del soccorso fluviale.

Non si registrano feriti. Una trentina le persone isolate – sei famiglie e alcuni turisti ospiti di un campeggio della zona – che sono state “liberate” dall’intervento dei soccorsi.

Frana sul Garda nel comune di Salò

Maltempo anche nell’entroterra del comune di Salò: nella frazione collinare di Serniga, più o meno al confine con il limitrofo comune di Gardone Riviera, nel tardo pomeriggio di martedì 4 giugno è avvenuto uno smottamento.