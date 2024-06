Allerta meteo in 8 regioni poi l'anticiclone africano Scipione porta l'estate: dove farà più caldo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Italia nella morsa del maltempo, ma questa volta per poco. Nella prima settimana di giugno la pioggia, con temporali e nubifragi, colpirà parte del Nord, ma anche alcune zone tirreniche e adriatiche: allerta meteo gialla in 8 regioni. Poi, da mercoledì 5 giugno, l’anticiclone africano Scipione porterà sole e caldo, in un vero e proprio accenno d’estate. Le previsioni meteo.

Allerta meteo gialla in 8 regioni

Per lunedì 3 giugno la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in diverse regioni.

Si va dal rischio idraulico al rischio temporali.

Fonte foto: 123RF

Allerta gialla per rischio idraulico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta gialla per rischio temporali

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4;

Marc-6, Marc-2, Marc-4; Molise: Litoranea;

Litoranea; Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Da mercoledì 5 giugno arriva l’estate con l’anticiclone africano Scipione

Secondo gli esperti di 3bMeteo, da mercoledì 5 giugno le cose dovrebbero cambiare grazie all’anticiclone africano Scipione.

Le temperature aumenteranno fino al weekend, superando in alcune regioni addirittura i 30 gradi.

Farà molto caldo, e sarà afoso.

Le previsioni meteo regione per regione della settimana

Ma come sarà il meteo della settimana?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 3 giugno

Nord : ampie schiarite su Nordovest, Lombardia e ovest Emilia, piogge e acquazzoni in intensificazione sul Triveneto, localmente anche forti. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi;

: ampie schiarite su Nordovest, Lombardia e ovest Emilia, piogge e acquazzoni in intensificazione sul Triveneto, localmente anche forti. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi; Centro: piogge e temporali al mattino sulle Marche, in estensione in giornata ad Abruzzo, Umbria e Toscana interna. Più sole su Lazio e costa toscana. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi;

piogge e temporali al mattino sulle Marche, in estensione in giornata ad Abruzzo, Umbria e Toscana interna. Più sole su Lazio e costa toscana. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi; Sud: in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al mattino sulla medio-alta Puglia. Temperature in calo, massime tra 23 e 2 gradi.

Martedì 4 giugno

Nord : mattinata poco nuvolosa, al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sparsi su ovest Alpi e Prealpi e alte pianure centro-orientali. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi;

: mattinata poco nuvolosa, al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sparsi su ovest Alpi e Prealpi e alte pianure centro-orientali. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi; Centro: giornata nel complesso soleggiata, ma con addensamenti in sviluppo al pomeriggio sull’Appennino con qualche breve acquazzone. Temperature in ascesa, massime tra 23 e 27 gradi;

giornata nel complesso soleggiata, ma con addensamenti in sviluppo al pomeriggio sull’Appennino con qualche breve acquazzone. Temperature in ascesa, massime tra 23 e 27 gradi; Sud: giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche addensamento diurno sui monti. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi.

Mercoledì 5 giugno

Nord: condizioni di stabilità per gran parte della giornata con tempo soleggiato, salvo durante le ore diurne locali acquazzoni sulle Alpi orientali. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi;

condizioni di stabilità per gran parte della giornata con tempo soleggiato, salvo durante le ore diurne locali acquazzoni sulle Alpi orientali. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi; Centro: tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche addensamento in Appennino nel pomeriggio con locali rovesci. Temperature in aumento, massime tra 25 e 28 gradi;

tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche addensamento in Appennino nel pomeriggio con locali rovesci. Temperature in aumento, massime tra 25 e 28 gradi; Sud: nuvoloso su Sicilia e Calabria con qualche pioggia al mattino, più sole altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 25 e 28 gradi.

Giovedì 6 giugno

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, sereno altrove;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: sereno sulle pianure, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, Sereno altrove.

Venerdì 7 giugno

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove;

coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove; Sud – Sul tirreno: sereno sulle pianure, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: sereno.